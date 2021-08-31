Стартував продаж квитків на матч за баскетбольний суперкубок України: де і як купити

У вересні стартує новий сезон в українському баскетболі.

Новий сезон у вітчизняному баскетболі почнеться матчем за Суперкубок України-2021, і вже стартував продаж квитків на цю гру. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Традиційно в поєдинку за цей баскетбольний трофей зустрінуться переможець минулого сезону Суперліги — "Прометей" з міста Кам’янське (Дніпропетровська область) і володар Кубка країни-2020/21 — столичний "Будівельник".

Матч за Суперкубок України з баскетболу відбудеться 22 вересня в Києві в Палаці спорту, початок зустрічі — о 18:30 за київським часом. Придбати квиток на гру можна за посиланням. Їх вартість становить від 70 до 450 грн. Відзначається, що на даний момент ціна на "тікети" є акційною, а ближче до поєдинку вартість квитків буде підвищуватися.

Нагадаємо, в минулому сезоні матч за Суперкубок України-2020 не проводився через пандемію коронавірусу, а команди тільки восени почали догравати ігри за Кубок країни. Переможцем минулих двох розіграшів Суперкубку України є "Дніпро", який в 2019 році обіграв "Хімік", а в 2018 році — "Черкаські Мавпи".