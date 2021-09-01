Давно не розвага: чому в Україні так стрімко розвивається кіберспорт і як він стає спортом #1

Кіберспорт в Україні: саме час відкинути забобони

Професійний спорт у всьому світі стрімко ламає один кордон за одним. Це раніше девіз «Швидше! Вище! Сильніше!» застосовувався лише до Олімпійських ігор та їх учасників. Тепер же, коли ми говоримо «швидше» — маємо на увазі темпи розвитку маркетингової оболонки спорту й створення медійної привабливості. Говорячи «вище» — думаємо про доходи професійного спорту та зарплатах всіх учасників процесу. І ось хіба що «сильніше» — все ще можна сказати про спортсменів. Так, вони повинні ставати сильнішими в плані своїх професійних якостей, щоб продовжувати задовольняти запити глядачів.

Все викладене вище нерозривно пов’язане з поняттям «популярності» спорту. Нам добре відомо, що популярність — це змінна, яка багато в чому залежить від середовища, в якому розвивається конкретний вид спорту. Зокрема — від країни. Якщо в США все обожнюють бейсбол та американський футбол, то в Європі про ці види й знати не хочуть, за великим рахунком, але з радістю запропонують побуцати м’яч ногами.

Давайте глибше розберемося в визначенні популярності — як його бачимо ми. По суті, популярність — це відбиття числа людей, які проявляють активність в тому чи іншому виді спорту. І це нерозривно пов’язано з економічним законом: попит народжує пропозицію. Саме тому, що американці дуже люблять відбивати палицею м’ячі, а потім бігти по колу, маркетологи збудували гігантську індустрію, здатну подавати їм цей самий бейсбол, приправлений відмінними спеціями та соусом на красивому блюдці. Це працює саме так, а не навпаки!

Отже, просто неможливо «продати» глядачеві спорт, який йому нецікавий. І тільки глядач вирішує — чи має місце той чи інший вид у масовому середовищі, або ж йому відведена доля бути розвагою дуже вузького і специфічного кола осіб. Спробуємо розібратися в цьому детальніше на прикладі, мабуть, наймолодшого виду спорту — того, що з приставкою «кібер».

Тим, хто вже прямо зараз готовий писати гнівні листи до редакції, вимагаючи пояснити, чому цих «чортових комп’ютерних задротів» в черговий раз назвали спортсменами — ще раз пропонуємо перечитати попередні два абзаци.

Саме люди перетворили віртуальні розваги в спорт, вони придумали змагатися між собою в майстерності, і вони ж тепер прагнуть включити кіберспорт до олімпійської програми. І свого доб’ються, будьте впевнені.

Так ось, почнемо з того, що у 2021 році, за даними дослідження WePlay business development research, доходи індустрії кіберспорту у світі досягнуть 1,65 мільярда доларів США. 396 мільйонів принесе продаж медіаправ на трансляцію змагань та інших івентів.

Причому динаміка зростання ринку вражає. Так, за даними Newzoo, які використовуються в дослідженні, у 2020 році дохід індустрії кіберспорту досяг $1,1 мільярда, з яких майже $615 мільйонів — спонсорські кошти. Понад $176 мільйонів індустрія заробила на медіа, $120 мільйонів — на гонорарах видавця, $106 мільйонів принесли мерчандайз і квитки на івенти. Менше доходів кіберспорт отримав від стрімінгу ($19,9 млн) та діджитал ($21,5 млн).

Глобально аудиторія кіберспорту демонструє стійке зростання — близько 10% рік на рік, проте все ще охоплює лише близько 11% населення, що користується Інтернетом і 18,3% від загальної кількості геймерів. У 2020 році, за даними Newzoo, загальна аудиторія кіберспорту досягла 495 мільйонів глядачів, з яких менше половини (223 мільйони) — так звані «ентузіасти кіберспорту», тоді як інші — випадкові глядачі.

Який шматок від цього загального світового пирога припадає на Україну — сказати поки що складно — настільки вже докладної статистики поки що немає. Але є моменти, за якими можна хоча б приблизно оцінювати настрій українського суспільства щодо кіберспорту. По-перше, минулої осені цей вид був визнаний в Україні офіційним. Тоді ж озвучувалося, що Україна входить в топ-10 країн за кількістю людей, які стежать за кіберспортивного змаганнями — близько 2 млн наших співвітчизників є споживачами цього контенту.

По-друге, в Україні практикують проведення великих турнірів з кіберспортивних дисциплін. Наприклад, торік в нашій країні провели чотири великі турніри з призовими фондами до 300 тисяч доларів. А минулого літа в Києві проходив масштабний міжнародний турнір з гри Dota 2 AniMajor з призовим фондом в півмільйона доларів. Якщо проводити аналогії з футболом, то цей турнір в світі Dota 2 прирівнюється майже до Чемпіонату світу.

Команда PSG.LGD - чемпіони WePlay AniMajor 2021 з Dota 2

Є й менш вагомі, але показові аргументи на користь інтересу до кіберспорту в Україні. Наприклад, нашу країну на міжнародній арені представляє одна з найсильніших і шанованих команд світу — Na’Vi (Natus Vincere — "Народжені перемагати") — неодноразові переможці та фіналісти найбільших форумів планети в різних дисциплінах. Адже і не «Наві» єдиним — український кіберспорт регулярно поповнюється талантами, хоча експерти й підкреслюють недоліки нашої країни у відсутності досить хорошої бази для підготовки та тренувань гравців.

І ось останній меседж нам бачиться ключовим. Україна втрачає можливість реально заробити навіть тут — коли все, по суті, лежить на поверхні. Прямо зараз великі європейські футбольні (!) бренди вже мають свої кіберспортивні відділи. Це величезні вливання грошей і реклами, мільйонні маркетингові історії, продаж атрибутики — від кепок до комп’ютерних мишок з підписами гравців.

Гравці, маркетологи, дизайнери, мувімейкери, стрімери намагаються урвати свій шматок, а кіношники навіть почали знімати фільми за мотивами ігор!

В Україні ж — тиша і якісь забобони. Позбавлений цього, мабуть, лише беттінг, який охоче підіграє бажанням українців заробляти на трендових явищах. Наприклад, компанія Parimatch Ukraine детально висвітлювала вже згаданий нами київський турнір по Dota 2 AniMajor.

І це теж багато про що говорить, адже якщо конкретний вид спорту привертає увагу букмекерів — з великою часткою ймовірності, там знаходиться місце чесному та прозорому спортивному змаганню. Показово і те, що Parimatch Ukraine стала першим ліцензованим букмекером в Україні й зовсім нещодавно кіберспортивним амбасадором компанії стала відома ведуча та інтерв’юер Тоня Предко.

Більш того, Parimatch Ukraine взяла на себе і просвітницьку функцію, запустивши віртуальну "Академію кіберспорту". Будь-який охочий може зайти сюди й за пару хвилин дізнатися все найважливіше про світ кіберспорту, позбутися стереотипів і зрозуміти, як грати в ту чи іншу відеогру. А головне — усвідомити, чому ж кіберспортивні ігри залучають все більше людей в Україні й по всьому світу.

До 2023 року, згідно з прогнозами, загальна аудиторія кіберспорту виросте до 646 мільйонів глядачів, з яких 295 мільйонів не будуть випадковими. За прогнозами експертів, які вивчають український кіберспортивний ринок, до 2025 року цей вид спорту перетвориться на повноцінну галузь, здатну залучати інвестиції в країну і допомагати економіці. Тому всім, хто цього ще не зробив, саме час відкинути свої переконання про те, що кіберспорт — пустощі.