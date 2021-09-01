Давно не баловство: почему в Украине так стремительно развивается киберспорт и как он становится спортом #1

Киберспорт в Украине: самое время отбросить предрассудки

Профессиональный спорт во всем мире стремительно ломает одну границу за другой. Это раньше девиз «Быстрее! Выше! Сильнее!» применялся лишь к Олимпийским играм и их участникам. Теперь же, когда мы говорим «быстрее» – подразумеваем темпы развития маркетинговой оболочки спорта и создание медийной привлекательности. Говоря «выше» – думаем о доходах профессионального спорта и зарплатах всех участников процесса. И вот разве что «сильнее» – все еще можно сказать о спортсменах. Да, они должны становиться сильнее в плане своих профессиональных качеств, чтобы продолжать удовлетворять запросы зрителей.

Все изложенное выше неразрывно связано с понятием «популярности» спорта. Нам хорошо известно, что популярность – это переменная, которая во многом зависит от среды, в которой развивается конкретный вид спорта. В частности – от страны. Если в США все без ума от бейсбола и американского футбола, то в Европе об этих видах и знать не хотят, по большому счету, но с радостью предложат попинать мяч ногами.

Давайте глубже разберемся в определении популярности – как его видим мы. По сути, популярность – это отражение числа людей, проявляющих активность в том или ином виде спорта. И это неразрывно связано с экономическим законом: спрос рождает предложение. Именно потому, что американцы чертовски любят отбивать палкой мячи, а потом бежать по кругу, маркетологи выстроили гигантскую индустрию, способную подавать им этот самый бейсбол, приправленный отменными специями и соусом на красивом блюдце. Это работает именно так, не наоборот!

Следовательно, попросту невозможно «продать» зрителю спорт, который ему неинтересен. И только зритель решает – имеет место быть тот или иной вид в массовой среде, или же ему отведена судьба быть развлечением очень узкого и специфического круга лиц. Попробуем разобраться в этом детальнее на примере, пожалуй, самого молодого вида спорта – того, что с приставкой «кибер».

Тем, кто уже прямо сейчас готов писать гневные письма в редакцию, требуя объяснить, почему этих «чертовых компьютерных задротов» в очередной раз назвали спортсменами – еще раз предлагаем перечитать предыдущие два абзаца.

Именно люди превратили виртуальные развлечения в спорт, они придумали соревноваться между собой в мастерстве, и они же теперь стремятся включить киберспорт в олимпийскую программу. И своего добьются, будьте уверены.

Так вот, начнем с того, что в 2021 году, по данным исследования WePlay business development research, доходы индустрии киберспорта в мире достигнут 1,65 миллиарда долларов США. 396 миллионов принесет продажа медиаправ на трансляцию соревнований и других ивентов.

Причем динамика роста рынка поражает. Так, по данным Newzoo, которые используются в исследовании, в 2020 году доход индустрии киберспорта достиг $1,1 миллиарда, из которых почти $615 миллионов — спонсорские средства. Более $176 миллионов индустрия заработала на медиа, $120 миллионов — на гонорарах издателя, $106 миллионов принесли мерчандайз и билеты на ивенты. Меньше доходов киберспорт получил от стриминга ($19,9 млн) и диджитал ($21,5 млн).

Глобально аудитория киберспорта демонстрирует устойчивый рост – около 10% год к году, однако все еще охватывает лишь около 11% населения, пользующегося Интернетом и 18,3% от общего количества геймеров. В 2020 году, по данным Newzoo, общая аудитория киберспорта достигла 495 миллионов зрителей, из которых меньше половины (223 миллиона) – так называемые «энтузиасты киберспорта», тогда как остальные – случайные зрители.

Какой кусок от этого общего мирового пирога приходится на Украину – сказать пока что сложно – настолько уж подробной статистики пока что нет. Но есть моменты, по которым можно хотя бы примерно оценивать настроение украинского общества в отношении киберспорта. Во-первых, прошлой осенью этот вид был признан в Украине официальным. Тогда же озвучивалось, что Украина входит в топ-10 стран по числу людей, которые следят за киберспортивными соревнованиями – около 2 млн наших соотечественников являются потребителями этого контента.

Во-вторых, в Украине практикуют проведение больших турниров по киберспортивным дисциплинам. Например, в прошлом году в нашей стране провели четыре крупных турнира с призовыми фондами до 300 тысяч долларов. А минувшим летом в Киеве проходил масштабный международный турнир по игре Dota 2 AniMajor с призовым фондом в полмиллиона долларов. Если проводить аналогии с футболом, то этот турнир в мире Dota 2 приравнивается почти к Чемпионату мира.

Команда PSG.LGD - чемпионы WePlay AniMajor 2021 по Dota 2

Есть и менее весомые, но показательные аргументы в пользу интереса к киберспорту в Украине. К примеру, нашу страну на международной арене представляет одна из самых сильных и уважаемых команд мира – Na’Vi (Natus Vincere – "Рожденные побеждать") – неоднократные победители и финалисты крупнейших форумов планеты в разных дисциплинах. И ведь не «Нави» единым – украинский киберспорт регулярно пополняется талантами, хотя эксперты и подчеркивают недостатки нашей страны в отсутствии достаточно хорошей базы для подготовки и тренировок игроков.

И вот последний месседж нам видится ключевым. Украина теряет возможность реально заработать даже здесь – когда все, по сути, лежит на поверхности. Прямо сейчас большие европейские футбольные (!) бренды уже обладают своими киберспортивными отделами. Это огромные вливания денег и рекламы, миллионные маркетинговые истории, продажа атрибутики – от кепок до компьютерных мышек с подписями игроков.

Игроки, маркетологи, дизайнеры, мувимэйкеры, стримеры пытаются урвать свой кусок, а киноделы даже начали снимать фильмы по мотивам игр!

В Украине же – тишина и какие-то предрассудки. Лишен этого, пожалуй, лишь беттинг, который охотно подыгрывает желанию украинцев зарабатывать на трендовых явлениях. К примеру, компания Parimatch Ukraine подробно освещала уже упомянутый нами киевский турнир по Dota 2 AniMajor.

И это тоже о многом говорит, ведь если конкретный вид спорта привлекает внимание букмекеров – с большой долей вероятности, там находится место честному и прозрачному спортивному состязанию. Показательно и то, что Parimatch Ukraine стала первым лицензированным букмекером в Украине и совсем недавно киберспортивным амбассадором компании стала известная ведущая и интервьюер Тоня Предко.

Мало того, Parimatch Ukraine взяла на себя и просветительскую функцию, запустив виртуальную "Академию киберспорта". Любой желающий может зайти сюда и за пару минут узнать все самое важное о мире киберспорта, избавиться от стереотипов и понять, как играть в ту или иную видеоигру. А главное — осознать, почему же киберспортивные игры привлекают все больше людей в Украине и по всему миру.

До 2023 года, согласно прогнозам, общая аудитория киберспорта вырастет до 646 миллионов зрителей, из которых 295 миллионов не будут случайными. По прогнозам экспертов, изучающих украинский киберспортивный рынок, к 2025 году этот вид спорта превратится в полноценную отрасль, способную привлекать инвестиции в страну и помогать экономике. Поэтому все, кто этого еще не сделал, самое время отбросить свои убеждения о том, что киберспорт – баловство.