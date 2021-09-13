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MEGOGO та Parimatch Ukraine оголосили про співпрацю

Автор
Д. Романов
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Медіасервіс MEGOGO і компанія Parimatch Ukraine оголосили про співпрацю Новина оновлена 13 вересня 2021, 18:39
Медіасервіс MEGOGO і компанія Parimatch Ukraine оголосили про співпрацю

У понеділок, 13 вересня, медіасервіс MEGOGO та компанія Parimatch Ukraine презентували угоду про глобальну співпрацю, мета якої — популяризація легальних переглядів спортивних подій. Разом компанії будуть боротися з інтернет-піратством.

Окрім сприяння поширенню легальних трансляцій спортивних заходів, MEGOGO та Parimatch Ukraine планують реалізовувати низку масштабних проєктів, які стануть якісним доповненням до топових матчів Ліги чемпіонів.

Результатом співпраці компаній стане покращення легального середовища. Наразі у всіх вже є можливість дивитися найулюбленіші спортивні змагання легально, не користуючись послугами піратських сайтів, що не гарантує безпеки глядачеві. До того ж перегляд матчів на ліцензійному сервісі також забезпечує якісну трансляцію. І головне зараз, щоб всі глядачі зрозуміли переваги саме легальних переглядів.

«Легальний спорт в Україні — важлива складова, оскільки саме так ми формуємо майбутнє індустрії. Спортивні трансляції грають одну із ключових ролей в розвитку всієї екосистеми спорту і, зокрема, в залученні інвестицій у цю галузь. Ми не рідко говоримо, що саме легальність лежить в ДНК нашої компанії. Тож ми будемо продовжувати активно розвивати і вдосконалювати легальне споживання в країні», — директор зі стратегічного розвитку MEGOGO Іван Шестаков.

«Ми, як перший і єдиний легальний букмекер в країні, продовжуємо підтримку українського спорту на всіх рівнях: професійному, регіональному, аматорському. Всі ці значні інвестиції в український футбол, його доступність для кожного і його популяризація є частиною нашої стратегії сталого розвитку спорту на національному рівні і в регіонах. Партнерство з найбільшим медіасервісом MEGOGO є логічним продовженням цієї роботи. Ми підтримуємо легальний контент й зацікавлені в тому, щоб українці дивилися футбол й відпочивали тільки з легальними сервісами на ринку», — коментує початок співпраці Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

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