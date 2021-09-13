MEGOGO и Parimatch Ukraine объявили о сотрудничестве

В понедельник, 13 сентября, Медиасервис MEGOGO и компания Parimatch Ukraine представили соглашение о глобальном сотрудничестве, цель которого — популяризация легальных просмотров спортивных событий. Вместе компании будут бороться с интернет-пиратством.

Кроме содействие распространению легальных трансляций спортивных мероприятий, MEGOGO и Parimatch Ukraine планируют реализовывать ряд масштабных проектов, которые станут качественным дополнением к топовым матчам Лиги чемпионов.

Результатом сотрудничества компаний станет улучшение легальной среды. Сейчас у всех уже есть возможность смотреть любимые спортивные соревнования легально, не пользуясь услугами пиратских сайтов, не гарантирующих безопасность зрителю. К тому же просмотр матчей на лицензионном сервисе также обеспечивает качественную трансляцию. И главное сейчас, чтобы все зрители поняли преимущества именно легальных просмотров.

«Легальный спорт в Украине — важная составляющая, поскольку именно так мы формируем будущее индустрии. Спортивные трансляции играют одну из ключевых ролей в развитии всей экосистемы спорта и, в частности, в привлечении инвестиций в эту отрасль. Мы нередко говорим, что именно легальность лежит в ДНК нашей компании. Поэтому мы будем продолжать активно развивать и совершенствовать легальное потребление в стране», — директор по стратегическому развитию MEGOGO Иван Шестаков.

«Мы, как первый и единственный легальный букмекер в стране, продолжаем поддержку украинского спорта на всех уровнях: профессиональном, региональном, любительском. Все эти значительные инвестиции в украинский футбол, его доступность для каждого и его популяризация — является частью нашей стратегии устойчивого развития спорта на национальном уровне и в регионах. Партнерство с крупнейшим Медиасервисом MEGOGO является логическим продолжением этой работы. Мы поддерживаем легальный контент и заинтересованы в том, чтобы украинцы смотрели футбол и отдыхали только с легальными сервисами на рынке», — комментирует начало сотрудничества Наталья Гилевич, CEO Parimatch Ukraine.