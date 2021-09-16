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BLAST Premier: Fall Groups 2021. Заруба ось-ось почнеться

Автор
Дмитро Романов
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Автор
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BLAST Premier: Fall Groups 2021. Заруба ось-ось почнеться Новина оновлена 16 вересня 2021, 16:43

Групова стадія турніру пройде в онлайн-форматі.

16 вересня стартує груповий етап BLAST Premier Fall Season 2021 (CS:GO). Ця стадія турніру, призовий фонд якої становить 150 тисяч доларів, пройде до 26 вересня в онлайн-форматі. Також на кону рейтингові очки BLAST Premier і квоти на BLAST Premier: Fall Showdown 2021 і BLAST Premier: Fall Finals 2021. Висвітлювати матчі будуть Тоня Tonya Предко, Дмитро hooch Богданов, Олександр Petr1k Петрик, Олексій yXo Малецький, Олександр Enkanis Поліщук і Юрій Strike Терещенко. Партнером російськомовної трансляції виступить провідний кіберспортивний букмекер Parimatch Ukraine. Організатором трансляції є WePlay Esports. Українська студія викупила ексклюзивні права на трансляцію змагань серії протягом двох років.

У турнірі візьмуть участь 12 команд з СНД, Європи і Північної Америки. У тому числі і Natus Vincere, які недавно виграли Intel Grand Slam і мільйон доларів. Але більшість фанатів чекатимуть зустрічі FaZe і compLexity. Справа в тому, що за compLexity зараз виступає глобальний кіберспортивний амбасадор Parimatch Марсело coldzera Давид. І всім цікаво, як він зіграє проти FaZe, своєї колишньої команди.

Також вже відомо, що Вінсент Brehze Кайонте і Пітер stanislaw Яргуз не зіграють в складі Evil Geniuses. Їх замінять тренер EG Деміен daps Стіл і Теодор SPELLAN Ніколов, який числиться в запасі у MAD Lions. Brehze і stanislaw взяли перерву перед важливим турніром. Повернуться гравці в основний ростер перед IEM Fall 2021, який запланований на 5-10 жовтня.

Розклад:

Група А

16.09

Astralis — Evil Geniuses

Vitality — Liquid

Група В

20.09

G2 — MiBR

NiP — BIG

Група С

24.09

Natus Vincere — OG

FaZe — compLexity

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