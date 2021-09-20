Parimatch Ukraine запускає масштабну платформу Responsible Gambling: Вболівай серцем – грай головою!

Parimatch Ukraine започатковує масштабну платформу присвячену Responsible Gambling: Вболівай серцем – грай головою! В рамках всесвітньої стратегії підтримки принципів відповідальної гри. Ініціатива покликана надати суспільству, гравцям і працівникам індустрії унікальні та різноманітні погляди на азартні ігри. Мета – сформувати розуміння, як оператори ринку можуть відігравати важливу роль у профілактиці потенційних проблем азартних ігор. Перший амбасадор проєкту Вболівай серцем – грай головою! Від Parimatch — всесвітньо відомий боксер Олександр Усик.

Parimatch Ukraine, як перший і єдиний на сьогодні ліцензійний букмекер в країні, оголошує про повну прихильність і відповідність принципам відповідальної гри. Компанія зосередиться на наданні інструментів, необхідних для того, щоб допомогти гравцю приймати відповідальні і обґрунтовані рішення, а також проводитиме освітні заходи та роз’яснювальну роботу зі своїми клієнтами. Сьогодні на сайті букмекера вже працює система самоконтролю та цілодобова служба підтримки, яка може допомогти обрати обмежувальний захід.

Перед брендом Parimatch стоять глобальні виклики і для того, щоб вивести Responsible Gambling на новий рівень, він залучає амбасадорів відповідальної гри. Першим стане абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, золотий призер Олімпіади-2012 Олександр Усик. Шлях боксера до перемог – це напружені тренування та чіткий план на кожен бій. Саме це дозволяє йому не тільки насолоджуватися перемогами, а й отримувати задоволення від самого боксу. Все як у грі!

Олександр Усик: «Сила волі, внутрішня мотивація, стратегія – ключові елементи для перемоги. Важливо зберігати контроль під час гри, розуміти, що це виключно спосіб отримання позитивних емоцій, і завжди можна зробити паузу або отримати допомогу в разі потреби. Це я вкладаю в поняття відповідальної гри. Тому приєднуюся до ініціативи бренду Parimatch, яка підвищить поінформованість гравців про принципи чесної, відповідальної та прозорої гри».

CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич: «Parimatch Ukraine є першим і єдиним ліцензійним букмекером в Україні. Цей статус вимагає відповідальності, в першу чергу перед тисячами наших клієнтів і працівників. Тому наша ідеологія бізнесу побудована саме на принципах і цінностях відповідальної гри. Для нас важливо, аби гра на платформі pm.ua приносила виключно приємні емоції та задоволення».

Запуск комунікаційної та освітньої платформи присвяченої Responsible Gambling: Вболівай серцем – грай головою! — частина глобальної стратегії розвитку Parimatch Ukraine. У партнерстві із амбасадорами відповідальної гри компанія продовжить формувати культуру дозвілля азартних ігор та підвищувати свідомість гравців. Крім того, компанія планує розробляти технічні інструменти моніторингу завдяки штучному інтелекту та допомоги гравцям.