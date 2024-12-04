Три важливі правила, щоб техніка не згоріла при вимкненнях світла

Прості лайфхаки, які не вимагають додаткових вкладень та можуть використовуватися щодня

Якщо ви працюєте за ноутбуком, раптове вимкнення світла може вплинути на стан батареї пристрою. Якщо це комп’ютер — ситуація може бути значно гірше.

Перепади напруги не корисні для будь-якого пристрою, увімкненого в розетку. Є кілька простих правил, яке допоможуть запобігти пошкодженню обладнання під час відключення електроенергії.

Вимкніть і від'єднайте дрібну побутову техніку — це підходить для планованих відключень. Телевізори, комп’ютери, кухонне приладдя можна відключити від мережі. Це допомагає запобігти пошкодженню через стрибки напруги. Холодильники або морозильні камери зазвичай витримують перепади.

— це підходить для планованих відключень. Телевізори, комп’ютери, кухонне приладдя можна відключити від мережі. Це допомагає запобігти пошкодженню через стрибки напруги. Холодильники або морозильні камери зазвичай витримують перепади. Після відновлення електроживлення зачекайте принаймні 10 хвилин перед повторним підключенням приладів, щоб уникнути потенційних стрибків напруги через нестабільність в мережі.

Залишайте принаймні одну лампочку увімкненою, навіть якщо світла немає. Так ви одразу дізнаєтесь про включення електроенергії та зможете перевірити справність та роботу під’єднаних до мережі електроприладів.

Які є пристрої для захисту від перепадів електроенергії

Для чутливої електроніки можна використовувати розетки із вбудованим захистом від перенапруг. Також можна використовувати джерела безперебійного живлення, які дають тимчасову подачу енергію під час відключень, дозволяючи вам зберегти роботу та безпечно вимикати пристрої

"Телеграф" розповідав, що уберегтися від перепадів напруги можна скориставшись стабілізаторами. Технологічні пристосування різняться за ціною та завданнями.