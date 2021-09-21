Скелетон і шолом українського атлета прикрасили унікальним дизайном

20 вересня в столичному PM Hall за підтримки Parimatch Ukraine відбулася презентація сезону 2021/2022 федерації бобслею і скелетону України.

На початку презентації Head of Sponsorship Parimatch Ukraine Пилип Орлов відзначив важливість підтримки розвитку українського спорту для компанії: «Зимові види спорту завжди приваблюють своєю красою, швидкістю та видовищністю. Всі ми із нетерпінням чекаємо початок Ігор і хочемо бачити там якнайбільше українських атлетів. Саме тому компанія Parimatch Ukraine завжди готова підтримувати наших спортсменів. Адже ми розуміємо, наскільки важка їх праця і яке значення для країни та вболівальників мають їх перемоги».

Head of Sponsorship Parimatch Ukraine Філіп Орлов

Президент федерації та головний тренер збірної України зі скелетону, Михайло Гераскевич розповів про план підготовки національної команди до змагань, на яких будуть виборюватись зимові Олімпійські ліцензії Пекіну 2022. В отборі будуть брати участь Владислав Гераскевич у скелетоні та Лідія Гунько у монобобі, а також екіпаж у складі Лідії Гунько та Ірини Ліщинської у боб-двійці. У період до 17 січня будуть сумуватися результати восьми змагань, за результатами яких до Пекіну потрапляють 25 найкращих у скелетоні, 20 у жіночому монобобі та 20 в жіночому боб-двійці. Перші змагання пройдуть в австрійському Інсбруці вже на початку жовтня.

Лідери збірної, Владислав Гераскевич та Лідія Гунько поділилися деталями підготовки до відбору до Пекіну 2022. Наразі Владислав, Лідія та Ірина провели низку зборів на яких відпрацьовували стартовий розгін на льодових естакадах у Литві та Німеччині. Вже 24 вересня збірна вирушає на збори до Німеччини та Китаю. А звідти вже на перший етап Кубку Світу в Австрію.

Презентація від Parimatch Ukraine

Особливою родзинкою заходу стала презентація скелетону та шолому, які буде використовувати Владислав Гераскевич в сезоні 2021/2022. Розфарбування скелетона і шолома Владислава виконано ексклюзивно художниками компанії «Тонко Спорт».

Михайло та Олексій розповіли чим саме надихалися в роботі над цим проєктом. Ну і вже доброю традицією стає присутність карти України з українським Кримом, цього разу на скелетоні, на якому Владислав Гераскевич буде боротися за Олімпійську ліцензію, та сподіваємося, вже за кілька місяців буде відстоювати честь нашої держави на зимовій Олімпіаді 2022 у Пекіні. За словами художників, після спілкування з атлетами в дизайні шолома, скелетона і боба були використані прагнення Владислава, Лідії та Ірини до досконалості та бажання якомога яскравіше представляти Україну на міжнародній арені.