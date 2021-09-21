Діти з інвалідністю можуть усе. Parimatch Foundation підтримав стипендіями маленьких спортсменів з інвалідністю

Що потрібно дитині для досягнення спортивних успіхів?

Здібності, відповідні риси характеру, регулярні тренування, хороший тренер? Усе так, але ще — моральна та фінансова підтримка. Третій рік поспіль міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation спільно з Національним комітетом спорту інвалідів України нагороджує стипендіями дітей з інвалідністю, які професійно займаються спортом та ставлять за мету участь у професійних змаганнях, зокрема, Паралімпіадах. Нагородження відбулося 20 вересня 2021 року в PM HUB.

Юних спортсменів, багато з яких вже мріють про паралімпійську медаль, також привітали та підтримали заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич, чемпіони та призери Паралімпіад. Останні з власного досвіду знають, через що потрібно пройти на шляху до успіху.

Стипендії є складовою комплексної програми фонду Parimatch Foundation «Так, я можу!», що спрямована на підтримку дітей з інвалідністю та особливостями ментального розвитку шляхом залучення їх до спорту. Програма доступна по всій Україні, а у 15 регіонах відкриті групи для проведення відкритих інклюзивних тренувань, які роблять спорт доступнішим для всіх бажаючих.

Цього року відзначили відразу 30 маленьких спортсменів з різних регіонів України віком від 11 до 17 років. 20 з них мають порушення опорно-рухового апарату, 6 — порушення зору, 3 — порушення слуху, і 1 дитина має порушення розумового та фізичного розвитку. Попри діагнози, вони досягають успіхів у гандболі, легкій атлетиці, лижних перегонах та біатлоні, плаванні, спортивному орієнтуванні та настільному тенісі. Стипендія складатиме 5 000 грн на місяць і виплачуватиметься протягом року. Витрачатимуть її лауреати на спортивну підготовку.

«Ми втретє проводимо урочисту церемонію вручення іменних стипендій. 35 дітей вже отримали фінансову підтримку для розвитку спортивного потенціалу. В цьому році стипендіатами програми стали ще 30 дітей. За 3 роки програми Фонд інвестує близько 6 мільйонів гривень у талановитих дітей-спортсменів. Окрім цього, Parimatch Foundation бере на себе всі податки, повʼязані з виплатою цих стипендій. Головне завдання наших проєктів — залучити більше дітей з інвалідністю до спорту і підтримати їх у подальшому професійному становленні. Ми впевнені, що наш приклад обʼєднає представників інших соціально відповідальних бізнесів і створить умови для впровадження безбарʼєрного простору в Україні», — поділився Вадим Місюра, директор представництва міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation в Україні.

Parimatch Foundation підтримав стипендіями маленьких спортсменів з інвалідністю

Спортсмени-паралімпійці закликали дітей вірити в себе, попри усі проблеми та перешкоди.

«Коли я починала, то не знала, що спорт стане моїм майбутнім. Я не уявляла, що зможу бути в збірній України, що представлятиму Україну на такому високому рівні. Але вже пройшло близько 15 років, я є чемпіонкою Паралімпійських ігор і досі не вірю в це. Мені подобається, що цей проєкт називається «Так, я можу!». Постійно кажіть собі, що ви можете!», — каже чемпіонка XVI літніх Паралімпійських ігор Токіо-2020, бронзова призерка Паралімпіади-2016 з настільного тенісу, багаторазова чемпіонка та призерка чемпіонатів світу Марина Литовченко.

Щоб дізнатися більше про ініціативи, спрямовані на розвиток дитячого спорту, підписуйтеся на сторінку Parimatch Foundation у Facebook.

Для довідки:

Parimatch Foundation — міжнародний благодійний фонд, створений Parimatch у 2019 році. Діяльність фонду спрямована на те, щоб у кожної дитини, незалежно від фізичних особливостей, соціального статусу та інших бар’єрів, був рівний доступ до навчання та занять спортом. Фонд реалізує чотири комплексні програми: «Так, я можу!», «Спортивний наставник», «Нова фізична культура» та Boost4Best.