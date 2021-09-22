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У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
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У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону Новина оновлена 22 вересня 2021, 11:27

Напередодні матчу за Суперкубок між Прометеєм та Будівельником у столичному Палаці спорту відбулася традиційна презентація нового баскетбольного сезону.

Зазначимо, що цього разу у Суперлізі зіграє 12 команд, тобто, на одну більше, ніж у минулому чемпіонаті. До складу учасників приєднався Кривбас (Кривий Ріг).

Саму презентацію сезону організатори влаштували яскраву та запальну, тим самим заявивши про бажання зробити новий чемпіонат ще більш цікавим та видовищним. На початку заходу виступили фрістайлери, а також дівчата зі студії танців ReD FOXES. Також у рамках івенту було презентовано співпрацю з генеральним спонсором Суперліги і національних збірних України – компанією Parimatch Ukraine.

Учасники презентації зазначили, що планують розвивати трансляції матчів в YouTube, а також частіше радувати вболівальників цікавим контентом. Але основна мета — це збільшити кількість вболівальників на трибунах.

Також президент ФБУ Михайло Бродський прокоментував заявку України на проведення Євробаскету-2025. Він повідомив, що нашій країні потрібно буде побудувати до грудня 2024 року два зали, на 15 та 10 тисяч глядачів. Незабаром буде прийнято рішення, де саме можуть зʼявитися нові арени.

У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону
У Києві презентували старт нового баскетбольного сезону

Гравець Прометея Олександр Липовий: Вся команда з нетерпінням чекає Суперкубок, настрій у всіх відмінний, адже ми щойно пройшли кваліфікацію Ліги чемпіонів. Думаю, нас чекає цікавий матч с Будівельником. Сподіваюся, трибуни будуть заповнені.

Гравець Будівельника Богдан Близнюк: Нас чекає гарна гра, ми налаштовані тільки на перемогу. Звісно, у нас є план, як виграти Суперкубок, але я його зараз розповідати не буду, приходьте на матч та все побачите самі.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський: Ми ще ніколи так яскраво не розпочинали сезон. Я дуже люблю баскетбол і хочу, щоб цю гру дивилися по всій Україні.

Head of Sponsorship Parimatch Ukraine Пилип Орлов: Ми раді бути у команді баскетболу та допомагати цьому виду спорту, особливо у регіонах. Гадаю, цей рік буде переломним у баскетболі. Разом із ФБУ ми можемо зробити дуже багато цікавого. Прагнемо, щоб баскетбол був у кожному місті.

Додамо, що Суперкубок пройде у Палаці спорту 22 вересня. Початок матчу Прометей — Будівельник о 18:30.

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