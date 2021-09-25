Прогноз на бій Джошуа — Усик. Олександр битиметься першим номером

Одна з головних переваг Усика — його темп.

У ніч на 26 вересня в Лондоні на стадіоні «Тоттенхем» відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, IBO і WBO Ентоні Джошуа і абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі і амбасадором відповідальної гри Parimatch Ukraine Олександром Усиком.

Для українця це буде всього третій бій у хевівейті і Джошуа перевершує його у зрості (198 проти 191) і розмаху рук (208 проти 198), але Усика це не турбує. «Так було все життя. Хтось був менше, хтось — більше. Люди, які говорять про це, не до кінця все розуміють», — заявив Олександр після відкритого тренування в Лондоні. Зараз аналітики Parimatch дають Усіку 35% на перемогу. Також експерти оцінюють ймовірність перемоги Джошуа нокаутом вище, ніж якщо таким чином виграє Олександр. А ось шанси на перемогу за очками у обох боксерів практично рівні.

Також напередодні бою британські ЗМІ повідомили, який може бути гонорар у українця. Йдеться про суму в 3 млн фунтів, при цьому цифра може вирости до 5 млн фунтів, якщо буде продано достатню кількість платних трансляцій поєдинку. Гонорар Джошуа складе близько 15 млн фунтів.

Одна з головних переваг Усика — його темп. Він вміє тиснути на суперника протягом усього бою, вичікуючи свій шанс на удар. Тоді як Джошуа не можна назвати найвитривалішим боксером. За рахунок своїх довгих рук він спробує тримати Олександра на відстані і потроху набирати очки. Таким чином, він буде працювати другим номером, що для багатьох буде дещо незвичним.

Швидше за все, ми побачимо протистояння двох різноманітних технік. Складно сказати, чи варто очікувати нокауту. Але і без нього бій повинен вийти дуже захоплюючим.