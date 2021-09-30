Parimatch Ukraine зібрала регіональні медіа та спортивні прес-служби на перший PM Media Boost

60 представників з різних областей України зустрілися, аби пройти спільне навчання, налагодити взаємодію між спортивними клубами, ЗМІ та партнерами.

У вівторок, 28 вересня у Києві відбувся захід нового формату – єдина легальна українська беттінгова компанія Parimatch Ukraine зібрала представників регіональних медіа та пресслужб спортивних клубів задля обміну досвідом та налагодження взаємодії. PM Media Boost зібрав 60 учасників з різних областей України.

CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич, як представниця організаторів заходу висловила сподівання на ефективність такого з’їзду:

"Ми – найбільший і найактивніший інвестор в український спорт, партнери багатьох українських клубів – футбольних, баскетбольних, хокейних та футзальних з різних областей України. Parimatch розвиває спорт не лише на глобальному рівні, а й локальному, бо розуміє, що великих перемог не буває без маленьких чемпіонів. Тому сподіваємося, що завдяки нам з вами люди підуть на стадіони, стануть активніше займатися спортом і ми виведемо спорт у регіонах на новий рівень — безпосередньо на спортивних майданчиках, у медіа та серед вболівальників".

CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич

Програма для гостей та учасників конференції видалася дуже насиченою, окрім безпосереднього нетворкінгу всі мали змогу послухати виступи та поради лідерів індустрії – журналістів, редакторів та маркетологів з провідних спортивних видань: головного редактора Tribuna.com Україна Олега Щербакова, керівника напрямку виробництва веб-контенту в 1+1 media Данила Щестюка, головного редактора "Телеграф" Ярослава Жарєнова, головного редактора розділу "Спорт 24" сайту "24 канал" Ігоря Саджениці, керівника маркетингової компанії Evolution Владислава Вахильчука, СЕО курсу "Спортивний маркетинг" Максима Мотіна та представників компанії Parimatch Ukraine Пилипа Орлова та Дениса Бобра.

PM Media Boost

Експерти поділилися з колегами які інструменти краще використовувати для просування бренду або особистості, пошуку інформаційних приводів, як написати чи розказати цікаво про спорт, при цьому зберегти журналістські стандарти та як пропонувати цікаві проєкти партнерам. Не теорією єдиною — учасники PM Media Boost мали змогу відпрацювати у групах та розібрати практичні кейси, щоб покращити взаємодію між собою. Налагоджені зв’язки точно допоможуть у подальшій роботі преси та клубів.

Керівник напрямку виробництва веб-контенту в 1+1 media Данило Щестюк з власного досвіду висловив, чому такі форуми важливі та корисні:

"Всі ми знаємо про стосунки преси, гравців та прес-служб клубів — часто вони не ідеальні. Гравці відмовляють в інтерв’ю журналістам, прес-служби не запрошують їх, або надсилають "сухі" прес-релізи, журналісти грішать особистими знайомствами зі спортсменами та відомою їм інформацією. Такі заходи, як PM Media Boost, гарна можливість, аби відверто про все це поговорити та обрати спільні орієнтири, до яких варто рухатися разом. Зробити щось справді круте в українському спорті можна лише завдяки руху всіх в одному напрямі".

Продуктивна зустріч завершилася спільним походом на матч Ліги чемпіонів Шахтаря проти італійського Інтера. Ще одна можливість не лише побачити наживо гру високого рівня, а й роботу українського топ-клубу зсередини — з журналістами, вболівальниками, віп-гостями.

Parimatch Ukraine вірить у розвиток українського спорту та продовжує підтримувати та співпрацювати з усіма, хто має спільні цінності та інтереси. Результати заходу вже скоро точно зможемо побачити у роботі регіональних колег — впевнені вона зарядить всіх на перемогу!