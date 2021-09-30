Parimatch Ukraine собрала региональные медиа и спортивные пресс-службы на первый PM Media Boost

60 представителей из разных областей Украины встретились, чтобы пройти совместное обучение, наладить взаимодействие между спортивными клубами, СМИ и партнерами.

Во вторник, 28 сентября, в Киеве состоялось мероприятие нового формата — единственная легальная украинская беттинг-компания Parimatch Ukraine собрала представителей региональных СМИ и пресс-служб спортивных клубов для обмена опытом и налаживания взаимодействия. PM Media Boost собрал 60 участников из разных областей Украины.

CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич, как представительница организаторов мероприятия выразила надежду на эффективность такого съезда:

"Мы — самый большой и самый активный инвестор в украинский спорт, партнеры многих украинских клубов — футбольных, баскетбольных, хоккейных и футзальных из разных областей Украины. Parimatch развивает спорт не только на глобальном уровне, но и локальном, так как понимает, что больших побед не бывает без маленьких чемпионов. Поэтому надеемся, что благодаря нам с вами люди пойдут на стадионы, станут активнее заниматься спортом и мы выведем спорт в регионах на новый уровень — непосредственно на спортивных площадках, в медиа и среди болельщиков".

CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич

Программа для гостей и участников конференции выдалась очень насыщенной, кроме непосредственного нетворкинга все имели возможность послушать выступления и советы лидеров индустрии — журналистов, редакторов и маркетологов из ведущих спортивных изданий: главного редактора Tribuna.com Украины Олега Щербакова, руководителя направления производства веб-контента в 1+1 media Даниила Щестюка, главного редактора интернет-издания "Телеграф" Ярослава Жаренова, главного редактора раздела "Спорт 24" сайта "24 канал" Игоря Садженицы, руководителя маркетинговой компании Evolution Владислава Вахильчука, СЕО курса "Спортивный маркетинг" Максима Мотина и представителей компании Parimatch Ukraine Филиппа Орлова и Дениса Бобра.

PM Media Boost

Эксперты поделились с коллегами какие инструменты лучше использовать для продвижения бренда или личности, поиска информационных поводов, как написать или рассказать интересно о спорте, при этом сохранить журналистские стандарты и как предлагать интересные проекты партнерам. Не теорией единой — участники PM Media Boost могли отработать в группах и разобрать практические кейсы, чтобы улучшить взаимодействие между собой. Налаженные связи точно помогут в дальнейшей работе прессы и клубов.

Руководитель направления производства веб-контента в 1+1 media Даниил Щестюк по собственному опыту высказал, почему такие форумы важны и полезны:

"Все мы знаем об отношениях прессы, игроков и пресс-служб клубов — часто они не идеальны. Игроки отказывают в интервью журналистам, пресс-службы не приглашают их, или присылают "сухие" пресс-релизы, журналисты грешат личными знакомствами со спортсменами и известной им информацией. Такие мероприятия, как PM Media Boost, хорошая возможность, чтобы откровенно обо всем этом поговорить и выбрать общие ориентиры, к которым следует двигаться вместе. Сделать что-то действительно крутое в украинском спорте можно только благодаря движению всех в одном направлении".

Продуктивная встреча завершилась совместным походом на матч Лиги чемпионов Шахтера против итальянского Интера. Еще одна возможность не только увидеть вживую игру высокого уровня, но и работу украинского топ-клуба изнутри — с журналистами, болельщиками, вип-гостями.

Parimatch Ukraine верит в развитие украинского спорта и продолжает поддерживать и сотрудничать со всеми, кто имеет общие ценности и интересы. Результаты мероприятия уже скоро точно сможем увидеть в работе региональных коллег — уверены она зарядит всех на победу!