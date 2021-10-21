В Україні до кінця жовтня запрацює Національна платформа доброчесності спорту

Маніпулювання спортивними результатами, зокрема організація договірних матчів, залишається однією з найбільших загроз для чесного спорту в усьому світі. Кількість інцидентів у постковідний період зросла в рази: наприклад, у світі виявлено та підтверджено близько 1000 випадків протягом 10 місяців, коментує статистику голова комітету з етики та чесної гри Українській Асоціації Футболу, консультант Федерації настільного тенісу України Франческо Баранка.

Франческо Баранка

За його словами, в Україні лише 50 матчів з футболу, баскетболу, хокею, волейболу та настільного тенісу мали епізоди з маніпуляцією. Але і цю статистику необхідно змінити. Зробити це можливо завдяки спільним діям з боку держави, спортивної спільноти та бізнесу.

Україна вже бере активну участь у всіх міжнародних заходах та приєдналася до існуючих міжнародних інструментів, які націлені на протистояння цій загрозі. Незабаром боротьба стане жорсткішою, адже вже в цьому місяці запрацює Національна платформа доброчесності спорту. Про це повідомив Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту України, під час підписання меморандуму про співпрацю щодо боротьби з маніпулюванням спортивними змаганнями. Експертну підтримку для реалізації амбітного проєкту надає Parimatch Ukraine, перша і єдина букмекерська компанія, яка отримала лицензію в Україні.

Вадим Гутцайт

«Це наш сигнал суспільству, що Parimatch Ukraine і держава грають на одному полі, і діють як єдина команда. Спільний крок для реформування спортивної індустрії, яка буде будуватися на принципах чесності, прозорості та відповідальності», – коментує подію Наталія Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Наталія Гілевич

Ф.Баранка впевнений, завдяки роботі легальним букмекерським компаніям та тим прогнозам, які вони роблять, спортивна спільнота в короткий час може зрозуміти, що у матчі відбувається щось підозріле. Україна робить рішучі кроки для боротьби з договірними матчами, і підписання меморандуму про співробітництво держави та бізнесу є одним з них.