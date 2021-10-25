Parimatch Media Cup отримав нового чемпіона серед спортивних ЗМІ

Вирішальний матч вийшов дійсно видовищним і закінчився перемогою Football Hub

У столичному XPark відбувся третій щорічний футбольний турнір Parimatch Media Cup. Змагання були організовані Parimatch спільно з Асоціацією спортивних журналістів України.

Як і раніше за головний трофей боролися 8 команд і 60 учасників, серед яких були представники провідних спортивних ЗМІ та спортивних редакцій. Зокрема, tribuna.com, ICTV, ТК Футбол, UA-Футбол, Football Hub, espreso.tv, Збірна спортивних журналістів України та інші.

Після турніру журналісти зазначили, що кількість учасників цілком можна збільшити, адже інтерес до турніру Parimatch Media Cup зростає і він вже став одним із найпопулярніших серед ЗМІ.

До того ж цього разу боротьба за перемогу була як ніколи запеклою. Фіналіст та чемпіон попередніх двох турнірів ТК Футбол знову зміг вийти з групи. Але у півфіналі поступився у серії пенальті tribuna.com і у підсумку здобув бронзу, обігравши у матчі за третє місце ICTV. Також гравцю ТК Футбол Євгену Кузьменко дістався приз найкращого гравця Parimatch Media Cup.

У фіналі ж зійшлися команди tribuna.com та Football Hub. За цією грою уважно дивилися всі гравці, для яких турнір вже закінчився. Вирішальний матч вийшов дійсно видовищним і закінчився перемогою Football Hub. Окрім золотої медалі Parimatch Media Cup також отримав приз найкращого бомбардира гравець команди Віктор Шаблієнко. Найкращим тренером визнано коуча Football Hub Рената Мірошнікова, а Олександру Пасічнику з tribuna.com дістався приз найкращого голкіпера.

Альона Кобозева, Head of Сommunications Parimatch Ukraine: Ми раді, що Parimatch Media Cup стає традиційним місцем зустрічі спортивних журналістів. Ця професія існує та розвивається, перш за все, завдяки справжнім фанатам своєї справи. Метою Parimatch є підтримка спорту на всіх рівнях, саме тому ми і проводимо цей турнір, щоб у журналістів була можливість не тільки працювати разом, але і проводити час на таких живих заходах. Сьогодні всі вони показали, що не тільки добре розбираються у спорті, а і самі можуть продемонструвати майстерність на футбольному полі.

Олександр Гливинський, президент АСЖУ: Турнір виріс: це стосується і рівня гравців, і роботи організаторів. У нас є все, щоб рухатися далі і через рік Parimatch Media Cup буде ще цікавішим. Спортивна журналістика зараз переживає непрості часи і такі змагання потрібні, щоби згуртувати спортивні медіа, дати їм можливість неформально поспілкуватися, бо, висвітлюючи змагання, журналісти завжди сконцентровані на своїй роботі. А тут є нагода і самим позмагатися, і потім обговорити все у колі колег, не забуваючи при цьому про почуття гумору. Приємно констатувати, що спільна ідея АСЖУ та Parimatch розвивається і збирає дедалі більше медійників.