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У Стокгольмі пройде найбільший турнір по CS:GO

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Турнір пройде з 26 жовтня по 7 листопада Новина оновлена 25 жовтня 2021, 13:29
Турнір пройде з 26 жовтня по 7 листопада

Призовий фонд турніру складе два мільйони доларів

26 жовтня в Стокгольмі стартує головний кіберспортивний турнір року з дисципліни CS:GO - PGL Major Stockholm. Це будуть перші оффлайн змагання такого рівня за півтора року. Глядачі зможуть наживо дивитися матчі з 4 по 7 листопада в Avicii Arena. Призовий фонд турніру - два мільйони доларів, а також очки BLAST Premier і ESL Pro Tour.

Головним претендентом на перемогу вважається українська команда Natus Vincere. Також в турнірі візьмуть участь Team Spirit і Virtus.Pro, спонсором яких є найбільший кіберспортивний букмекер Parimatch. Також компанія виступає партнером україномовної та російськомовної трансляцій.

Всього на PGL Major Stockholm 2021 виступлять 24 команди з шести регіонів. Турнір буде проходити в три етапи - New Challengers (26-29 жовтня), New Legends (30 жовтня - 2 листопада) і New Champions (4-7 листопада).

Зустріч кращих команд планети на одному турнірі - це велика подія у світі кіберспорту. Турнір з нетерпінням очікували мільйони фанатів по всій планеті, він перший після вимушеної паузи, пов'язаної з пандемією. Тому, найближчим часом весь світ кіберспорту зануриться в PGL Major Stockholm 2021. І перегляди трансляцій матчів, напевно, поб'ють не один рекорд. Адже пропустити таку подію просто не можна!

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