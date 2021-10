В Стокгольме пройдет крупнейший турнир по CS:GO

Призовой фонд турнира составит два миллиона долларов

26 октября в Стокгольме стартует главный киберспортивный турнир года по дисциплине CS:GO — PGL Major Stockholm. Это будут первые оффлайн соревнования такого уровня за полтора года. Зрители смогут вживую смотреть матчи с 4 по 7 ноября в Avicii Arena. Призовой фонд турнира – два миллиона долларов, а также очки BLAST Premier и ESL Pro Tour.

Главным претендентом на победу считается украинская команда Natus Vincere. Также в турнире примут участие Team Spirit и Virtus.Pro, спонсором которых является крупнейший киберспортивный букмекер Parimatch. Также компания выступает партнером украиноязычной и русскоязычной трансляций.

Всего на PGL Major Stockholm 2021 выступят 24 команды из шести регионов. Турнир будет проходить в три этапа — New Challengers (26-29 октября), New Legends (30 октября – 2 ноября) и New Champions (4-7 ноября).

Встреча лучших команд планеты на одном турнире – это большое событие в мире киберспорта. Турнир с нетерпением ожидали миллионы фанатов по всей планете, он первый после вынужденной паузы, связанной с пандемией. Поэтому, в ближайшее время весь мир киберспорта погрузиться в PGL Major Stockholm 2021. И просмотры трансляций матчей, наверняка, побьют не один рекорд. Ведь пропустить такое событие просто нельзя!