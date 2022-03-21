Світ підтримає США та Британію в визнанні держструктур РФ терористичними організаціями – депутат Сейму Литви

Визнання урядами США та Великої Британії російських державних структур терористичними організаціями стане основою для такого визнання іншими країнами, зокрема в Європі.

Про це в коментарі Guildhall заявила депутат Сейму Литовської республіки Литви Вілія Алекнайте.

"Колись Даля Грибаускайте (екс-президент Литви — ред.) вже бігло сказала, що Росія – терористична держава і з російського боку була реакція. З точки зору юридичної оцінки, я думаю, що розслідування, яке ведеться в Гаазі, злочини, які фіксуються міжнародною спільнотою, можуть стати підставою для того, щоб усі європейські та демократичні країни це визнали (терористичну природу Росії – ред.)", — заявила політик .

"Я думаю, що лідерство таких країн, як США та Великобританія дуже важливе і якщо вони зроблять власну сугестію (пропозицію щодо визнання терористичної природи російської держави – ред.), я думаю, що й інші країни можуть приєднатися до цього. Тим більше, що розслідування ведеться і докази збираються", — підсумував Вілія Алекнайте.

Раніше, член Палати Лордів парламенту Великобританії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму заявив, що ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський , Військово-космічні сили та політична партія "Єдина Росія" мають бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

Аналогічну заяву зробили також і в німецькому Бундестазі, депутат від "Зелених" Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.