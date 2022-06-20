Анжеліка Терлюга: "Хотіла показати всьому світу, що ми найкращі"

Зірка карате розповіла, якими були для неї перемоги під час війни в Україні

Одна з найбільших зірок світового карате українка Анжеліка Терлюга в травні здобула дві важливі перемоги на міжнародних турнірах. Одеситка виграла золото третього етапу Karate 1 Premier League WKF в Рабаті (Марокко), а пізніше у Туреччині стала чемпіонкою Європи,у фіналі перемігши свою принципову суперницю.

Анжеліка Терлюга стала гостею PM Ukraine Talks та розповіла, якими були для неї перемоги під час війни в Україні, чому відчуває провину перед державою та українцями, та як допомагає ЗСУ.

Про перемогу на чемпіонаті Європи

Для мене цей чемпіонат Європи був одним з найуспішніших, майже всі поєдинки мені вдалося завершити достроково. Мотивація на цей турнір у мене була шалена, для мене було дуже важливо взяти медаль офіційних змагань. Після 2018го року, коли я стала чемпіонкою Європи, мені не вдавалося вигравати медалі ні на чемпіонаті світу, ні на чемпіонаті Європи. Тому перемогти було для мене принципово. Коли фінальний бій закінчився, я не могла повірити, що перемогла представницю Болгарії, Івет Горановою, яка є для мене дуже складною суперницею, вона зупиняла мене у фіналах Олімпійських ігор, Європейських ігор та на двох чемпіонатах світу. Мене підтримало дуже багато людей, і дійсно відчула щиру підтримку.

Під час всього підготовчого збору і турніру до мене підходило дуже багато людей, які співпереживали, запитували про Україну, були в приємному шоці від того, що наші спортсмени тренуються, виступають, бажали успіху, всі хочуть, щоб ми перемагали на всіх фронтах.

Про війну та спілкування з росіянами

Було дуже страшно. Спочатку я не повірила, що почалася війна, але коли вибухи повторилися, ми зрозуміли, що це все реальність. Я була в шоці. Ти не знаєш, що робити, тому що життя ніби зупинилося, всі плани перекреслені в один момент і ти не знаєш, що буде далі. Можеш лише молитися, просити Бога, щоб все було добре, сподіваєшся на ЗСУ та починаєш допомагати, чим можеш. У мене була велика мотивація почати знову тренуватися і виступати. Хотілося підняти престиж країни, за яку зараз болить твоє серце. Хотілося показати всьому світу, що ми найкращі у всьому, і незважаючи на такий важкий час, залишаємося найкращими. А ось переключитися на змагання і досі складно, тому що мої близькі залишаються в Україні, і за них постійно страшно.

У мене було багато знайомих з Білорусі і Росії, але жодна людина не написала і не підтримала мене. І всередині мене є відчуття провини, що я на 100% не розуміла, що відбувається насправді. Ми жили своїм життям, тренувалася. Ми розуміли, що йде скажу так "тиха війна", бойові дії йдуть, але не в такому обсязі, як це відбувається зараз. І я розумію, що це була моя велика помилка в тому, що я не усвідомлювала масштаби війни, що я могла собі дозволити нормально спілкуватися з росіянами, не думаючи, що ми вороги.

Про волонтерство та майбутнє України

Ми намагаємося допомагати, купували автомобіль для ЗСУ, відправляємо кошти в різні фонди, а також допомагаємо людям, які опинилися в складних обставинах. Розумію, що зараз я можу виступати на турнірах, вигравати призові і більшу частину цих грошей відправляю на благодійність. Зараз плануємо провести семінар,всі виручені кошти з продажу квитків підуть на допомогу Україні.

Після нашої перемоги Україна буде однією з найкращих держав у світі. У нас дуже сильна нація, дуже багато талановитих людей. Життя в Україні завжди було кращим, ніж будь-де інде. З нашою волею до перемоги, з нашою працездатністю, з нашим розумом, ми зможемо відбудувати найкращу державу. Я впевнена в цьому на 100%.

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