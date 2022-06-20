Анжелика Терлюга: "Хотела показать всему миру, что мы лучшие"

Звезда каратэ рассказала, какими были для нее победы во время войны в Украине

Одна из самых больших звезд мирового каратэ украинка Анжелика Терлюга в мае одержала две важные победы на международных турнирах. Одесситка выиграла золото третьего этапа Karate 1 Premier League WKF в Рабате (Марокко), а позже в Турции стала чемпионкой Европы, победив в финале свою принципиальную соперницу.

Анжелика Терлюга стала гостей PM Ukraine Talks и рассказала, какими были для нее победы во время войны в Украине, почему чувствует вину перед государством и украинцами и как помогает ВСУ.

О победе на чемпионате Европы

Для меня этот чемпионат Европы был одним из самых успешных, почти все поединки мне удалось завершить досрочно. Мотивация на этот турнир у меня была безумной, для меня было очень важно взять медаль официальных соревнований. После 2018 года, когда я стала чемпионкой Европы, мне не удавалось выигрывать медали ни на чемпионате мира, ни на чемпионате Европы. Потому победить было для меня принципиально. Когда финальное сражение закончилось, я не могла поверить, что победила представительницу Болгарии, Ивет Горановой, которая является для меня очень сложной соперницей, она останавливала меня в финалах Олимпийских игр, Европейских игр и на двух чемпионатах мира. Меня поддержало очень много людей и действительно почувствовала искреннюю поддержку.

Во время всего подготовительного сбора и турнира ко мне подходило очень много сопереживающих людей, спрашивали об Украине, были в приятном шоке от того, что наши спортсмены тренируются, выступают, желали успеха, все хотят, чтобы мы побеждали на всех фронтах.

О войне и общении с россиянами

Было очень страшно. Сначала я не поверила, что началась война, но когда повторились взрывы, мы поняли, что это все реальность. Я была в шоке. Ты не знаешь, что делать, потому что жизнь вроде бы остановилась, все планы перечеркнуты в один момент и ты не знаешь, что будет дальше. Можешь только молиться, просить Бога, чтобы все было хорошо, надеешься на ВСУ и начинаешь помогать чем можешь. У меня была большая мотивация начать снова тренироваться и выступать. Хотелось поднять престиж страны, за которую сейчас болит сердце. Хотелось показать всему миру, что мы лучшие во всем, и, несмотря на такое тяжелое время, остаемся лучшими. А вот переключиться на соревнования до сих пор сложно, потому что мои близкие остаются в Украине, и за них постоянно страшно.

У меня было много знакомых из Беларуси и России, но ни один человек не написал и не поддержал меня. И внутри меня есть чувство вины, что я на 100% не понимала, что происходит на самом деле. Мы жили своей жизнью, тренировались. Мы понимали, что идет скажу так "тихая война", боевые действия идут, но не в таком объеме, как это происходит сейчас. И я понимаю, что это была моя большая ошибка в том, что я не отдавала себе отчета в масштабах войны, что я могла себе позволить нормально общаться с россиянами, не думая, что мы враги.

О волонтерстве и будущем Украины

Мы стараемся помогать, покупали автомобиль для ВСУ, отправляем средства в разные фонды, а также помогаем людям, оказавшимся в сложных обстоятельствах. Понимаю, что я сейчас могу выступать на турнирах, выигрывать призовые и большую часть этих денег отправляю на благотворительность. Сейчас планируем провести семинар, все вырученные средства по продаже билетов пойдут на помощь Украине.

После нашей победы Украина будет одним из лучших государств в мире. У нас очень сильная нация, очень много талантливых людей. Жизнь в Украине всегда была лучше, чем где бы то ни было. С нашей волей к победе, с нашей работоспособностью, с нашим разумом, мы сможем построить лучшее государство. Я уверена в этом на 100%.

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