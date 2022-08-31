Збірна України стартує на 8-му для себе чемпіонаті Європи

Євробаскет 2022. Україна проти Янніса та наші шанси на вихід з групи

Україна – Велика Британія. 2 вересня. 15.15.

Естонія – Україна. 3 вересня. 18.00.

Україна – Італія. 5 вересня. 22.00.

Греція – Україна. 6 вересня. 18.00.

Хорватія – Україна. 8 вересня. 15.15.

Партнер збірної України – Parimatch Ukraine – вже визначив головних фоворитів на аутсайдерів турніру. Тож саме час визначитися, кому віддавати свою перевагу та за ким стежити на чемпіонаті Європи.

Формат Євробаскету

Збірна України стартує на 8-му для себе чемпіонаті Європи. Це перший Євробаскет з 2017-го, коли було прийнято рішення проводити його раз на 4 роки, плюс один рік очікувань додали ковідні обмеження.

Формат турніру залишився незмінним. 24 команди поділені на чотири групи по шість учасників у кожній. У групі всі суперники гратимуть один проти одного, а в плей-офф турніру виходять по чотири найкращі команди групи. Цьогоріч Євробаскет проходить у 4х містах Європи, відповідно, кожен секстет зіграє в одному з них. Збірна України, яку жереб відправив у групу С, свій турнірний шлях розпочне в Мілані.

Поки що найкращим для України чемпіонатом Європи залишається 2013-й, коли "жовто-сині" стали шостою командою континенту. З тієї збірної у нас залишився лише Денис Лукашов, який при цьому був гравцем глибокої ротації. У 2017-му команда України майже дивом вийшла в 1/8 фіналу, де поступилася майбутнім чемпіонам Європи команді Словенії.

Лень, Михайлюк і Санон — хто поведе Україну?

За п’ять років збірна України суттєво помолодшала. Середній вік гравців команди Айнарса Багатскіса – 26 років. І з точки зору баскетбольних експертів це одна з найталановитіших команд, яку мала Україна. При цьому перед самим початком Євробаскету "жовто-сині" програли два найважливіші матчі відбору на ЧС-2023, один з них Ісландії, команді, яка і за статусом, і за іменами, і за ігровою концепцією поступається українцям. Багато критики отримали найзірковіші гравці збірної, наші представники в НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень. При цьому вже після кваліфікаційних матчів на ЧС стало відомо, що "Торонто" відрахував Михайлюка зі свого складу, тож у 25-річного захисника до ігрових проблем у збірній додалися ще й кар’єрні. З іншого боку, Євробаскет – ідеальний майданчик, щоб ще раз показати себе, тож Святу варто зібратися і грати на команду. Найкраще починати вже 2 вересня.

На щастя для Айнарса Багатскіса та всієї України відновився після невеликої травми Іссуф Санон. 22-річний Санон технічний, вибуховий і при цьому найстабільніший гравець команди, як в атаці, так і в захисті. І незважаючи на вік, саме він може стати справжнім лідером збірної на Євробаскеті.

Суперники зібрної України

Очевидний фаворит групи С – зібрна Греції. І для того, щоб визначити її статус не потрібно зайвих слів, варто сказати лише те, що за команду зіграє дворазовий MVP НБА, Янніс Адетокумбо. При цьому суперзірка "Мілуокі" напередодні Євро встановив новий рекорд ФІБА за кількістю очок, набраних у матчі кваліфікації чемпіонату світу, в матчі проти Сербії на його рахунок – 40 балів. Тож, просто завдяки Яннісу Греція має займати 1-2 місце в групі.

Італія, якій Україна програла 24 серпня у відборі на ЧС, також очевидний фаворит. По перше, скуадра адзура грає вдома, а плюс шалених трибун ще ніхто не відміняв, у фантастичній формі перебувають Сімоне Фонтеккіо, Стефано Тонут та інші. Єдина суттєва втрата італійців – Данило Галлінарі, який отримав травму меніска в матчі з Грузією. Проте, очевидно, що ця збірна може замінити навіть того гравця, який може впливати на малюнок гри на майданчику.

Хорватія поки темна конячка нашої групи, такий собі Джокер. Тому що за іменами – це топ-збірна, але Хорватія – це та команда, в якої все залежить від настрою, хімії на майданчику, психології. Аж занадто по-різному балканці можуть презентувати себе на великих турнірах. Хорвати сенсаційно не вийшли до другого етапу відбору на ЧС-2023, проте вже у кваліфікаційних матчах Євробаскету 2025 у серпневому "вікні" вони впевнено обіграли поляків та швейцарців.

І врешті, наші головні суперники в боротьбі за вихід з групи – Велика Британія та Естонія. Саме з цими два збірними Україна гратиме два стартові матчі турніру. І це, можливо, два найважливіші для команди Багатсіса. Якщо Велика Британія – це не найзірковіша команда, яка не грала товариських матчів перед Євро, і може бути не в ігровому тонусі, то Естонія потенційно може стати сюрпризом цьогорічного турніру. Естонці перезапустили систему підготовки гравців і врешті отримали покоління, яке готове вражати. Це одна з наймолодших команд Євро, яких веде стартовий розігруючий університету Аризони Керр Крійза, вкупі ще з кількома дуже переспективними гравцями, особливо у передній лінії, які виступають в хороших європейських командах.

Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine вважає українців фаворитами в стартовому матчі Євробаскету проти Великої Британії. На перемогу наших в основний час коефіцієнт – 1.47, на успіх британців – 2.80. Прогоноз на матч з Естонією теж на користь України – 1.36 до 1. Коефіцієнт на перемогу балтійців – 3.55.

А от далі експерти прогнозують для "жовто-синіх" турнірні складноші. Коефіцієнт на перемогу Італії 1.32 проти 3.80 на користь України. Матч з греками вважають найскладнішим для наших. Тут кеф на перемогу українців – 5.80, в той час як на Янніса і Ко – 1.16. І в останньому матчі в групі С проти Хорватії наша команда знову не фаворит. 3.30 – такий коефіцієнт на те, що матч завершиться на користь України. На перемогу балканців – 1.40.

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