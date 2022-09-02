В новий навчальний рік з Новою фізичною культурою: Чернігівська область отримала спортивний інвентар

Передача спортивного інвентарю відбулась з нагоди початку навчального року на чернігівському стадіоні "Юність"

Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation продовжує оснащувати заклади освіти сучасним спортивним інвентарем. Це один з пріоритетних напрямків програми "Нова фізична культура" та взаємодії із Міністерством освіти і науки України, в рамках підписаного Меморандуму про співпрацю.

Привітати дітей з новим навчальним роком та протестувати інвентар приїхали Заступник Міністра освіти і науки України, Керівник комітету фізичного виховання, представник Інститут модернізації змісту освіти, представники Parimatch Foundation разом із представниками Чернігівської обласної військової адміністрації та Управління освіти і науки Чернігівської ОВА.

Заступник Міністра освіти і науки України Олексій Шкуратов привітав присутніх з початком навчального року.

— 1 вересня в українських школах розпочався новий навчальний рік, але, на жаль, не всі учні змогли сісти за парти, як у мирний час. Війна внесла свої корективи: розбомблено заклади освіти, спортивні майданчики, знищено як матеріально-технічну базу, так і спортивний інвентар. Сьогодні відновити все державними коштами немає змоги. Тому ми сподіваємося на підтримку наших партнерів. Parimatch Foundation допомагає українським дітям зі спортивним інвентарем, здійснює підтримку і в інших напрямах. Усі ми прагнемо, щоб учні мали міцне здоров'я, були веселими та здобували якісну освіту в безпечних умовах. Такі заходи надзвичайно потрібні. Дякуємо кожному!

Олексій Шкуратов

Передача спортивного інвентарю відбулась з нагоди початку навчального року на чернігівському стадіоні "Юність". На стадіоні обладнали локації для проведення спортивних активностей з учнями закладів загальної середньої освіти. Тренери від кожного закладу освіти організовували активності з використанням спортивного інвентарю. Також під час відкриття пройшов символічний забіг "Шаную воїнів — біжу для Перемоги!". Участь взяли всі присутні.

Загалом, Parimatch Foundation передав 35-ти закладам освіти Чернігівщини сучасне спортивне обладнання.

— Хочу щиро подякувати Міністерству освіти і науки України за підтримку Чернігівщини. Також щирі слова подяки хочу виразити нашим партнерам, фонду Parimatch Foundation за реалізацію своїх програм вже не вперше на теренах Чернігівської області. Саме сьогодні ми можемо з вами подякувати за передачу спортивних наборів в заклади освіти. Повірте, вони будуть використані з задоволенням, будуть постійно в роботі. Як на мене, дуже символічним та правильним є те, що наповнення цих наборів будуть використовуватися саме в командних видах спорту. Це особливо важливо сьогодні, коли потрібно бути згуртованими, коли ми маємо показати і довести, що в єдності наша сила, а відтак і Перемога за нами!, — зазначила заступниця голови Чернігівської обласної державної адміністрації Жанна Шерстюк.

Жанна Шерстюк

Протягом року Фонд продовжить укомплектовувати заклади освіти спортивним інвентарем, яке необхідне для впровадження нової модульної системи НУШ (Нова українська школа). Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки України в рамках якої модернізують заклади освіти. Одним із завдань якої – розвиток фізичної якості учнів.

В рамках програми "Нова фізична культура" Parimatch Foundation вже придбав 300 спортивних наборів на загальну суму понад 3 млн грн, які були розподілені між навчальними закладами України у містах і селах, які найбільше потребували допомоги з обладнанням. Регіони, що вже отримали спортивні набори: Львівська, Тернопільська, Дніпропетровська, Чернігівська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська, Чернівецька, Рівненська, Вінницька, Полтавська, Кіровоградська, Одеська, Волинська, Хмельницька, Черкаська, Житомирська, Сумська та Київська область.

Один набір спортивного інвентарю може забезпечити дозвілля та рухову активність від 50 до 100 дітей. В набір входить спорядження для занять різними видами спорту: футболом, баскетболом, гандболом, волейболом, бадмінтоном, шахами, шашками, дартсом.

Фонд системно працює з освітніми закладами, яким надає підтримку та оснащення матеріально-технічної бази у вигляді спортивного обладнання. Додатково, надає методичну підтримку, та проводить навчання для вчителів фізичної культури.

— Від імені нашого Фонду хочу привітати всіх батьків та дітей з початком нового навчального року. Попри всі труднощі заклади освіти продовжують працювати, діти продовжують навчатись, і для кожного з нас – це теж крок до великої перемоги. Життя превалює над війною, і ми творимо майбутнє кожного дня через вклад в наших дітей. Фонд готовий і надалі підтримувати заклади освіти та педагогів, допомагаючи в реалізації навчальних програм. Для нас важлива співпраця з Міністерством освіти і науки України, в рамках якої ми спільно підходимо до переформатування навчально процесу відповідно до умов сьогодення, — відмітив директор представництва міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation в Україні Вадим Місюра.

Вадим Місюра

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Parimatch Foundation підтримує Чернігівську область в рамках програми "Допомога Україні". Фонд допоміг в регіоні облаштувати тимчасові прихистки, що розміщуються у навчальних закладах. У березні передали 200 спальних комплектів для родин, які постраждали під час військових дій на території Чернігівської області.

Крім, програми "Нова фізична культура" в Чернігівській області вже функціонує програми "Спортивний наставник" в місті Ічня. Фонд також готує до запуску освітній курс "Кризова психологічна допомога" для психологів ІРЦ, які працюють з сімʼями та дітьми, які мають травматичний досвід, спричинений наслідками війни. Проєкт реалізується з експертами Ізраїльської коаліції травм при підтримці Департаменту освіти і науки Чернігівської ОВА. Мета — поділитися з українськими психологами дієвими техніками кризової допомоги, що необхідні при роботі з особами різних вікових категорій під час війни.