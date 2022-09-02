В новый учебный год с Новой физической культурой: Черниговская область получила спортивный инвентарь

Передача спортивного инвентаря состоялась в начале учебного года на черниговском стадионе "Юность"

Международный благотворительный фонд Parimatch Foundation продолжает оснащать учебные заведения современным спортивным инвентарем. Это одно из приоритетных направлений программы "Новая физическая культура" и взаимодействия с Министерством образования и науки Украины в рамках подписанного Меморандума о сотрудничестве.

Поздравить детей с новым учебным годом и протестировать инвентарь приехали Заместитель Министра образования и науки Украины, Руководитель комитета физического воспитания, представитель Института модернизации содержания образования, представители Parimatch Foundation вместе с представителями Черниговской областной военной администрации и Управлением образования и науки Черниговской ОВД.

Заместитель Министра образования и науки Украины Алексей Шкуратов поздравил собравшихся с началом учебного года.

— 1 сентября в украинских школах начался новый учебный год, но, к сожалению, не все учащиеся смогли сесть за парты, как в мирное время. Война внесла свои коррективы: разбомблены учебные заведения, спортивные площадки, уничтожены как материально-техническая база, так и спортивный инвентарь. Сегодня восстановить все государственными средствами нет возможности. Поэтому мы надеемся на поддержку наших партнеров. Parimatch Foundation помогает украинским детям со спортивным инвентарем, поддерживает и в других направлениях. Все мы стремимся к тому, чтобы ученики имели крепкое здоровье, были веселыми и получали качественное образование в безопасных условиях. Такие меры очень нужны. Спасибо каждому!

Алексей Шкуратов

Передача спортивного инвентаря состоялась в начале учебного года на черниговском стадионе "Юность". На стадионе оборудовали локации для проведения спортивных активностей с учащимися общеобразовательных учреждений. Тренеры от каждого учебного заведения организовывали активности с использованием спортивного инвентаря. Также во время открытия прошел символический забег "Уважаю воинов — бегу для Победы!". Участие приняли все присутствующие.

В целом, Parimatch Foundation передал 35-ти учебным заведениям Черниговщины современное спортивное оборудование.

— Хочу искренне поблагодарить Министерство образования и науки Украины за постоянную поддержку Черниговщины. Также искренние слова благодарности хочу выразить нашим партнерам, фонду Parimatch Foundation за реализацию своих программ уже не впервые на территории Черниговской области. Именно сегодня мы можем с вами поблагодарить за передачу спортивных наборов в учебные заведения. Поверьте, они будут использованы с удовольствием и будут постоянно в работе. По-моему, очень символичным и правильным является то, что наполнение этих наборов будут использоваться именно в командных видах спорта. Это особенно важно сегодня, когда нужно быть сплоченными, когда мы должны показать и доказать, что в единстве наша сила, а значит и Победа за нами!, — выразила благодарность заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации Жанна Шерстюк.

Жанна Шерстюк

В течение года Фонд продолжит укомплектовывать учебные заведения спортивным инвентарем, необходимым для внедрения новой модульной системы НУШ (Новая Украинская Школа). Новая Украинская Школа – это ключевая реформа Министерства образования и науки Украины, в рамках которой модернизируют учебные заведения. Одна из задач которой – развитие физического качества учащихся.

В рамках программы "Новая физическая культура" Parimatch Foundation уже приобрел 300 спортивных наборов на общую сумму более 3 млн грн, которые были распределены между учебными заведениями Украины в городах и селах, наиболее нуждающихся в помощи с оборудованием. Регионы, уже получившие спортивные наборы: Львовская, Тернопольская, Днепропетровская, Черниговская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Николаевская, Черновицкая, Ровенская, Винницкая, Полтавская, Кировоградская, Одесская, Волынская, Хмельницкая, Черкасская, Житомирская, Сумская и Киевская область.

Один набор спортивного инвентаря может обеспечить досуг и двигательную активность от 50 до 100 детей. В набор входит снаряжение для занятий разными видами спорта: футболом, баскетболом, гандболом, волейболом, бадминтоном, шахматами, шашками, дартсом.

Фонд системно работает с образовательными учреждениями, которые оказывают поддержку и оснащение материально-технической базы в виде спортивного оборудования. Дополнительно мы оказываем методическую поддержку и проводим обучение для учителей физической культуры.

— От имени Parimatch Foundation хочу поздравить всех родителей и детей с началом нового учебного года. Несмотря на все трудности учебные заведения продолжают работать, дети продолжают учиться, и для каждого из нас – это тоже шаг к большой победе. Жизнь превалирует над войной, и мы творим будущее каждый день через вклад в наших детей. Фонд готов и дальше поддерживать учебные заведения и педагогов, помогая в реализации учебных программ. Для нас важно сотрудничество с Министерством образования и науки Украины, в рамках которого мы совместно подходим к переформатированию учебного процесса в соответствии с условиями сегодняшнего дня, — отметил директор представительства международного благотворительного фонда Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра.

Вадим Мисюра

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Parimatch Foundation поддерживает Черниговскую область в рамках программы "Помощь Украине". Фонд помог в регионе обустроить временные убежища, размещаемые в учебных заведениях. В марте передали 200 спальных комплектов для семей, которые пострадали во время военных действий на территории Черниговской области.

Кроме программы "Новая физическая культура" в Черниговской области уже функционирует программа "Спортивный наставник" в городе Ичня. Фонд также готовит к запуску образовательный курс "Кризисная психологическая помощь" для психологов ИРЦ, работающих с семьями и детьми, имеющими травматический опыт, вызванный последствиями войны. Проект реализуется с экспертами Израильской коалиции травмы при поддержке Департамента образования и науки Черниговской ОВА. Цель – поделиться с украинскими психологами действенными техниками кризисной помощи, которые необходимы при работе с лицами разных возрастных категорий во время войны.