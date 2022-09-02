Олександр Усик: "Мрію провести поєдинок з Тайсоном Ф’юрі в Києві"

Чемпіон поспілкувався з українськими журналістами

Чемпіон світу в гевівейті за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександр Усик вперше після перемоги над Ентоні Джошуа поспілкувався з українськими журналістами у Києві.

Прес-конференція в столиці України була організована за підтримки партнера Усика Parimatch Ukraine.

Боксер перебував в гарному настрої, багато шуткував та зізнавався, що щасливий повернутися додому після майже 5 місяців тренувального табору.

- Я радий повернутися в Україну, слава Богу з перемогою. Маю у колекції три головні пояси у гевівейті, але дуже хочеться ще один WBC. Де він? Цигани вкрали, якийсь там король, – так Олександр Усик натякав на можливий об’єднавчий поєдинок проти Тайсона Ф’юрі про який активно говорить весь боксерський світ. Усик мріє, щоб цей бій відбувся в Україні. — Я мрію про бій на "Олімпійському". Хоча думаю, що зараз це нереально. Навіть, якщо в Києві все буде спокійно, він не захоче сюди приїхати. Він відчуває, що тут земелька силу дає. Тут же навіть наші цигани за мене будуть, а не за нього. Можливо, якщо ми будемо проводити все другий бій, то він відбудеться в Києві. Треба буде йому щось за це пообіцяти.

Про перемогу над Джошуа

Українець переміг роздільним рішенням суддів (113-115, 115-113, 116-112) проте заявив, що Ентоні Джошуа його не здивував.

- Він був зібраним, хотів мене піймати на контратаці. Викидав силові удари, хотів мені збити дихання, бив по тулубу. Трохи нижче бив, у пах.

Було непросто, але я розумів, що не можна здаватися, не можна зупинятися. Я розумів, що мені не так важко, як деяким хлопцям на передовій. Після 9 раунду я запитав: "Який раунд?". Кажу тренеру: "Починати?". Він каже: "Починай". Ентоні дуже сильно вимахався перед цим, добре, що все так сталося.

Якщо не відбудеться бій з Ф'юрі, то, можливо, домовимося і про третій бій з Джошуа. Але вже на НСК "Олімпійський".

Про власний благодійний фонд та збір на ЗСУ

Під час всього вечора боксу у Джидді благодійний фонд Usyk Foundation за підтримки Parimatch Ukraine та MEGOGO зібрали 17 млн грн на придбання автівок для Збройних сил України.

- Фонд працює з 24 лютого. Ми все давно планували запустити благодійний проєкт, але коли почалася війна, ми зрозуміли, що маємо допомагати ЗСУ та переселенцям, всім, хто допомагає Україні. Велика команда працює зі мною, і ми будемо робити все, що в наших силах, щоб допомогти людям, які постраждали від війни.

Що стосується коштів, що були зібрані під час поєдинку, то вони будуть витрачені на автівки для ЗСУ, на дрони, тепловізори та інші речі, які потрібні хлопцям. Ми також плануємо закупити продуктові набори. На сайті фонду є всі звіти про наші витрати, тож все можна перевірити.