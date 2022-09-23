Вірменія – Україна: без права на помилку

Червневий матч у Лодзі Україна виграла в рахунком – 3:0

Збірна України значно погіршила своє турнірне становище, програвши Шотландії у Глазго. Наразі команда іде на другій позиції з відставанням від лідерів шотландців на 2 очки. Тепер, щоб все ж досягнути мети – підвищитися у класі до дивізіону А – збірній потрібно вигравати обидва поєдинки, що залишилися у групі Ліги націй.

Одразу після матчу на "Гемден-Парк" Олександр Петраков заявив, що в майбутнє дивиться з оптимізмом і не має сумнівів, що українці свого досягнуть. Перший крок – матч проти Вірменії на виїдзі.

Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив фаворитів поєдинку. На думку експертів українці без проблем мають набирати три очки в Єревані. На перемогу команди Петракова виставлено коефіцієнт – 1.50, в той час, як шанси на успіх господарів поля оцінюють, як 8.00 до 1. Коефіцієнт на нічию – 4.50.

Проте вважати матч проти вірмен достроково переможним не варто. Наразі команда Капарроса посідає останнє місце в нашій групі Ліги націй, при цьому маючи в активі перемогу над Ірландією, яку здобули саме на домашній арені. Статистично українці добре грають проти Вірменії. 6 перемог в 9 матчах та три нічиї. Але при цьому саме нічия у Єревані у відборі до Євро-2000 стала ключовою для "жовто-синіх" в групі. Якби не два втрачені очки, українці могли б обійти Францію у турнірній таблиці, посівши перше місце, але врешті відправилися в плей-офф, де сенсаційно поступилися Словенії.

Червневий матч у Лодзі Україна виграла в рахунком – 3:0, проте рахунок зовсім не означає, що сама гра складалася для команди легко, врешті своє зіграли клас та індивідуальна майстерність. Наразі є декілька суттєвих змін, що можуть вплинути на гру українців. По-перше, Петраков досі має кадрову нестачу. Крім Зінченка, Бущана, Шапаренка тренер не може розраховувати і на Віктора Коваленка, який через травму вже покинув розташування національної команди. Є можливість того, що буде готовий зіграти Віталій Миколенко, який кілька днів тренувався окремо через пошкодження. Довикликаний в команду і захисник "Дніпра-1" Едуард Сарапій, але навряд чи тренер одразу кине дебютанта в бій. Залишається питання і з позицією №1. Анатолій Трубін, якого забрали з молодіжки, вийшов на матч проти Шотландії та пропустив тричі, тож, можливо, Петраков робитиме ротацію у воротах. В ростері – Лунін, Різник та Волинець. Ще один фактор, що може вплинути на стан команди – незручна логістика. Після виїзду в Шотландію, збірна знову матиме виснажливий переліт в Єреван. В той час, як вірмени готуються вдома, ще й цілеспрямовано до матчу з Україною.

Попри це Україна залишається фаворитом, і будь-який інший результат, крім перемоги, для неї неприйнятний. Тож, вболіваємо за "жовто-синіх" та заряджаємо на збірну разом з Parimatch Ukraine!Parimatch Ukraine!