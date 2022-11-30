ЧС-2022. Польща – Аргентина: Левандовський проти Мессі в битві за 1/8 фіналу

Група С. Доха. Стадіон "974". 21.00 Трансляція: "Суспільне" та MEGOGO. LIVE-трансляція: Parimatch Ukraine

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Нічиєї бути не може

Команда наших сердець на чолі з Робертом Левандовським проти команди одного з найкращих футболістів в історії гри Ліонеля Мессі. Лідери групи С Польща та Аргентина вже доволі ускладнили собі життя в Катарі. Аргентинці, яких взагалі вважають, одними з головних претендентів на кубок світу, сенсаційно програли вже в першій грі турніру Саудівській Аравії (1:2), потім, звичайно, реабілітувалися, обігравши Мексику, та зберегли шанси на вихід в плей-офф. Поляки теж не змогли виграли перший матч чемпіонату, зігравши унічию з мексиканцями (0:0), але завдяки перемозі над саудитами у другому турі саме вони лідирують у турнірній таблиці. Розіграти мир та синхронно вийти в плей-офф у майбутніх суперників не вийде. І якщо Польща ще може погодитися на нічию, то от аргентинці залежні від паралельного матчу. За умови перемоги Саудівської Аравії, саме аравійці ідуть далі, а хтось з пари Польща-Аргентина залишиться за бортом турніру. Тож, якщо Мессі все ж ставить собі за мету виграти чемпіонат світу, "альбіселесте" зобов’язані вигравати останній матч групового етапу.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Експерти Parimatch Ukraine прогнозують Аргентині легку перемогу. На успіх південно-американців виставлений коефіцієнт – 1.49. А ось шанси на перемогу Польщі – 7.80 до 1. Нічия теж малоймовірна – 4.20 до 1. Найвірогідніше одного голу для перемоги аргентинцям буде достатньо. 1:0 – рахунок, який очікують експерти першого легального букмекера. Коефіцієнт – 5.50.

І такі розрахунки доволі об’єктивні. Хоча Польща і потрапила на чемпіонат світу вдруге поспіль, але зараз це доволі вікова команда з досвідченими, але вже менш ефективними Щесни, Гліком, Крихов'яком, Кліхом у складі. І якщо Роберт Левандовський у свої 34 ще може по-справжньому вражати, то команда до його рівня очевидно не дотягує. Судячи з тактичних схем Чеслава Міхневича у попередніх матчах Мундіалю, навіть він не надто вірить в атакувальний потенціал своєї команди.

А от Аргентина натомість за чотири роки зміцнішала, скорегувала свої слабкі місця і при цьому зберегла свого бога. Минулого року вже з Скалоні на чолі аргентинці вперше за 30 років виграли Копа Америка та пройшли відбір на ЧС-2022 без жодної поразки.

Статистика протистоянь

Польща та Аргентина грали між собою 11 разів. Перевага на боці "альбіселесте" – 6 перемог проти 3 у "кадри". Востаннє команди зустрічалися в товариському матчі в 2011му у Варшаві, тоді поляки перемогли 2:1. На чемпіонатах світу ці команди були суперниками в1974 та 1978 роках. В першому випадку виграла Польща (3:2), в другому – Аргентина (2:0).

Нас чекає велике протистояння, і можливо, для когось з легенд Левандовського чи Мессі це буде остання гра на чемпіонатах світу. Такий поєдинок просто неможливо пропустити. Безкоштовна аудіотрансляція всіх матчів ЧС-2022 тільки на сайті Parimatch!

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