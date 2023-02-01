"IEM Katowice буде показовим турніром" – чого чекати від NAVI у Польщі?

Сьогодні, 1 лютого стартує IEM Katowice – щорічний турнір від ESL, на якому 24 команди розіграють призовий фонд у $1,000,000. Фінальна стадія турніру пройде у польському місті Катовіце у стінах Spodek Арени – квитки на подію розкуплені повністю!

NAVI розпочнуть свою участь в турнірі з групового етапу. Минулого року турнір IEM Katowice співпав з початком повномасштабного вторгнення, тому після надпотужного 2021 року, хлопцям не вдалось показати вагомий результат. Цього року можна допустити, що NAVI суворо готуються до виступу в Польщі. Після невтішних результатів на BLAST Premier Spring Groups 2023 Олександр s1mple Костильов заявив наступне: "Хлопці, показовий турнір – це IEM Katowice 2023, а BLAST – це розминочка". Разом з NAVI в групу А вже потрапили G2, Team Liquid та Faze Clan, а перший супротивник Народжених перемагати стане відомий в результаті матчів стадії Play-In.

Сьогодні 16 команд розпочнуть етап play-in, зокрема змагатимуться й ENCE проти paiN Gaming. Аналітики Parimatch Ukraine оцінюють шанси фінів коефіцієнтом 1.30, а на перемогу бразильської paiN дають кеф 3.30.

Вирішальні матчі IEM Katowice 2023 відбудуться з 10 по 12 лютого. Переможець турніру отримає 400 тисяч доларів та слот на IEM Cologne 2023. Роби власний прогноз, хто стане найсильнішим та заряджай на IEM Katowice разом з Parimatch Ukraine!