"Вест Гем" — "Челсі": перше лондонське дербі Мудрика

У Східному Лондоні "синім" завжди непросто

11 лютого. 14.30. Лондон "Олімпійський стадіон"

Пряма трансляція – Setanta

Прогноз від Parimatch Ukraine:

- перемога "Вест Гему" — 3.30

- перемога "Челсі" — 3.25

- нічия – 2.23

Поки британські футбольні експерти обговорюють, чому дебют Мудрика на "Стемфорд Бридж", м’яко кажучи, не вдався, українець готується до свого першого лондонського дербі. Протистояння "Вест Гема" та "Челсі" — не найпринциповіше в столиці Великої Британії, проте у Східному Лондоні "синім" завжди непросто. Востаннє "молотобійці" перемагали гостей з західної частини столиці ще в грудні 2021го (за перебування в команді Андрія Ярмоленка, хоча сам українець участі в тому матчі не брав), проте перемоги "Челсі" у 2022-му давалися їм непросто (0:1 з голом Пулішича на 90-й хвилині, та 2:1 – "сині" першими пропустили, а переможний гол Хаверц забив лише на 88-й хвилині). Тож і тепер, незважаючи на всі негаразди "Вест Гема" в сезоні, варто очікувати принципового протистояння.

"Молотобійці" знаходяться за крок до зони вильоту. Команда Мойеса набрала лише 19 очок і посідає 16-ту позицію в турнірній таблиці, при цьому у "Саутгемптона", що йде останнім, 15 пунктів в активі, тож наразі кожен заліковий бал важливий. Хоча в Англії подейкують, що незважаючи на це, "Вест Гем" взимку був готовий продати одну зі своїх головних зірок Деклайна Райса. На 24-річного англійця претендував "Арсенал", але наразі Райс в "бордово-блакитному" і має зробити все, аби його ціна не впала нижче заявлених 100 мільйонів євро.

"Челсі", як відомо, взимку суттєво попрацював на трансферному ринку, і продовжує це робити, позбавляючись баласту в особі Обамеянга. Тепер в обоймі Поттера не лише чарівник з України, а ще й найкращий молодий гравець ЧС-2022 Енцо Фернандес. Тож є сподівання, що результати команди покращаться. Наразі "сині" 9-ті в турнірній таблиці і до зони Ліги чемпіонів цілих 10 пунктів. Минулого туру вдома "Челсі" прикро розділили очки з "Фулгемом" (0:0), до цього з таким самим рахунком відіграли на "Енфілді". В останніх п’яти матчах вони взагалі забили лише 2 м’ячі. Тож матч з "Вест Гемом" має перервати це гольове затишшя.

Офіційний партнер "Челсі" та перший український ліцензійний букмекер Parimatch визначив коефіцієнти на майбутній поєдинок. Експерти вважають шанси "синіх" на виїзну перемогу доволі високими. Коефіцієнт на успіх "Челсі" — 2.23, а ось господарі поля вірогідно не наберуть жодного очка в дербі. Шанси на їх перемогу – 3.30 до 1, приблизно такі ж котирування і на нічию – 3.25. Варто очікувати на середню результативність у матчі. Поставити на тотал більше 2 можна з котируванням 1.56. Найімовірнішим рахунком вважається 0:1 за 7.30.

Зауважимо, що на користь команди Поттера і загальна статистика протистоянь між лондонськими клубами. Команди між собою грали 117 разів. "Сині" виграли 52 матчі, "молотобійці" — 43, а ще 22 гри були зіграні внічию.

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