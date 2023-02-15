"Боруссія" Д – "Челсі": чи затягнуть Мудрик, Фелікс та Фернандес Лондон в чвертьфінал Ліги чемпіонів

"Челсі" повертається в Лігу чемпіонів після провального відрізку в домашніх турнірах

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу.

15 лютого. 22.00. Дортмунд. Зігналь Ідуна Парк.

Де дивитися — медіасервіс Megogo.

Прогноз від Parimatch Ukraine:

Перемога "Боруссії" Д – 2.50

Перемога "Челсі" — 2.90

Нічия – 3.35

Лондон

"Челсі" повертається в Лігу чемпіонів після провального відрізку в домашніх турнірах. "Сині" вилетіли з усіх англійських кубків, а у чемпіонаті Англії скотилися на дев'яте місце. Щоб виправити ситуацію, клуб взимку витратив 329 млн євро на новачків, серед яких опинився і Михайло Мудрик. Але поки що це не особливо допомогло, принаймні українець взяв участь у трьох матчах — всі закінчилися унічию (0:0 з "Ліверпулем" та "Фулгемом", 1:1 – з "Вест Гемом"). А загалом Мудрик, Жоау Фелікс, Енцо Фернандес, Ноні Мадуеке та Давід Датро Фофана на всіх поки що оформили 1+1 за системою "гол+пас". І все йде до того, що "Челсі" не гратиме в єврокубках наступного сезону. Тож від цього розіграшу варто брати по-максимуму, поки тут все вдається. В групі Ліги чемпіонів лондонці фінішували першим, обійшовши "Мілан", при тому, що програли перший матч загребському "Динамо" та попрощалися з Тухелем.

Дортмунд

"Боруссія" — одна з тих команд, яка після перерви на чемпіонат світу заграла новими фарбами. Команда Едіна Терзіча виграла усі 6 матчів в домашніх турніра, забивши при цьому 17 м’ячів, та практично наздогнала "Баварію" в чемпіонській гонці. Від першого місця їх відділяє всього 3 очки (від берлінського "Уніона", що йде другим, — 2).

На користь німецькій команді і домашні стіни. За 12 матчів на "Зігналь Ідуна Парк" цього сезону вони поступилися лише одного разу та 8 разів перемагали. На рідній арені чорно-жовті не програли "Баварії" (2:2) у чемпіонаті та "Ман Сіті" у ЛЧ (0:0).

Взимку "Боруссія" вирішила одразу кілька важливих кадрових питань. По-перше, продовжила контракт з 18-річним Юсуфою Мукоко, крім того, підписала правого захисника свого прямого конкурента за титул в Бундеслізі "Уніона" Юліана Рюерсона, і на радість вболівальників попрощалися з Торганом Азаром, який далі гратиме за ПСВ. Щоправда, юний талант дортмундців Мукоко з "Челсі" не зіграє. Нападник травмувався в матчі з "Вердером" і пропустить до 6 тижнів.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Аналітики першого легального букмекера в Україні та офіційного партнера "Челсі" саме лондонців вважають потенційними чвертьфіналістами. Коефіцієнт на вихід команди Поттера в наступну стадію Ліги чемпіонів – 1.59, на Дормунд – 2.45. А ось в матчі на "Зігналь Ідуна Парк" експерти віддають незначну перевагу господарям. Поставити на перемогу "Борусії" можна з коефіцієнтом 2.50. Виграш гостей запропонований з котируванням 2.90, нічия йде за 3.35.

Сині підходять до матчів 1/8 фіналу ЛЧ не в найкращій формі. Команда виграла лише два з останніх 12 матчів в усіх турнірах та зазнала аж шість поразок. Поставити на те, що лондонці не програють в Дортмунді, можна з коефіцієнтом 1.57. Найімовірніший результат першого матчу цього двобою — нічия 1:1. Котирування — 6.70.

Команди жодного разу не зустрічалися між собою, тож чекаємо дебюту. Обирай своїх улюбленців та заряджай на Лігу чемпіонів разом з Parimatch Ukraine!