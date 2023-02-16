"АЕК" — "Дніпро-1": анонс та прогноз на матч плей-офф Ліги Конференцій

У своєму першому єврокубковому сезоні СК "Дніпро-1" дістався плей-офф

16 лютого. 22.00. Ларнака. Стадіон "АЕК Арена".

Трансляція – Megogo

Прогноз від Parimatch Ukraine:

- перемога "АЕКу" — 2.18

- перемога "Дніпра-1" — 3.50

- нічия – 3.25

В своєму першому єврокубковому сезоні СК "Дніпро-1" дістався плей-офф. В групі Е Ліги конференцій команда Кучера посіла друге місце, пропустивши вперед лише нідерландський "Алкмаар", та отримала шанс зіграти в стикових матчах за право вийти в 1/8 фіналу турніру. Попереду протистояння з АЕКом з Ларнаки, який теж є дебютантом цієї стадії змагань. Цікаво, що ці двоє знову зустрілися в одній точці, хоча йшли до неї різними шляхами. Саме АЕК вибив "Дніпро-1" в плей-офф Ліги Європи (1:2 – на виїзді, 3:0 вдома), а потім в групі другого за рангом європейського турніру фінішував третім, набравши чотири очки у протистоянні з іншим українським клубом – київським "Динамо".

До матчу з АЕКом дніпряни цілеспрямовано готувалися більше місяця. А останній тиждень взагалі провели на Кіпрі, аби максимально адаптуватися. Свій останній офіційний матч "Дніпро-1" зіграв ще 28 листопада, несподівано програв в локальному дербі "Кривбасу", проте зміг зберегти за собою першу позицію в турнірній таблиці УПЛ. Далі у команди був збір у Туреччині, де вона провела 8 контрольних поєдинків та вибудовувала гру, зважаючи на оновлення складу. Взимку клуб підписав бразильського вінгера Жоана Пеглоу, костариканського захисника Рональда Матарріту та бразильця Хайнера та українського півзахисника Євгена Пасіча. Перші троє потрапили в заявку команди на ЛК. При цьому, дніпрянам вдалося залишити в команді найкращого бомбардира групового етапу Ліги конференцій Артема Довбика. Олександр Кучер підсиленням залишився задоволений, хоча врешті все покаже виключно офіційна гра.

Що стосується АЕКу, то команда впевнено рухається до чемпіонства. За 3 тури до кінця клуб з Ларнаки лідирує в Першому дивізіоні Кіпру, маючи перевагу над АПОЕЛем в 4 очки. Тож суперник "Дніпра-1" на ходу, і теж встиг підсилитися взимку. При чому одним з новачків кіпрського клубу став українець Артем Громов, з яким в січні дніпряни припинили співпрацю.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Титульний партнер "Дніпра-1" та перший легальний букмекер Parimatch Ukraine визначив, хто з цієї пари може пройти в 1/8 фіналу. Експерти вважають шанси українського клубу на прохід пріоритетнішими. Коефіцієнт на те, що саме "Дніпро-1" ми побачимо у наступному раунді – 1.64, на АЕК – 2.25. При цьому в першому кіпрському матчі дніпрянам буде непросто. За розрахунками букмекерів їх шанси на перемогу дорівнюють 3.50 до 1. В той час, як кеф на кіпріотів 2.18. Нічия йде за курсом 3.25.

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