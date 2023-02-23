"Ренн" – "Шахтар": "гірники" за крок до 1/8 фіналу Ліги Європи

23 лютого. 22:00. Ренн, Франція. Стадіон "Роазон Парк"

Де дивитися — медіасервіс Megogo.

Прогноз від Parimatch Ukraine:

Перемога "Ренна" – 1.70

Перемога "Шахтаря" — 3.95

Нічия – 4.60

"Шахтар" продовжує дивувати Європу та робити щасливими власних вболівальників. Навіть попрощавшись з найбільшою своєю зіркою періоду групового етапу Ліги чемпіонів Михайлом Мудриком, команда Йовічевича не лише знайшла в собі сили на рівних протистояти міцному французькому "Ренну", але й абсолютно заслужено перемогла у Варшаві (2:1), хоча мала всі шанси забивати ще і практично знімати питання щодо виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Коли Єгор Назарина в інтерв’ю Parimatch Ukraine запевняв, що в команді є ким замінити Мурдрика, це здавалося більше бравадою, психологічним трюком, коли варто проговорити бажане. Проте на полі стадіону "Війська польського" "гірники" виглядали зібраними, і готовими битися за емблему на футболці, навіть якщо прізвище на спині поки що не відоме великому футбольному загалу. Дебютні голи Крисківа та Бондаренка в єврокубках – докази.

До матчу-відповіді з "Ренном" у "Шахтаря" цілий тиждень, і команда цілеспрямовано готується саме до нього. Поки не стартувала УПЛ всі сили "гірників" будуть спрямовані саме на виїзний поєдинок.

Очевидно, що зустріч у Франції буде відмінною від варшавської. "Ренн" в першому матчу зіткнувся для себе з "неприємним сюрпризом", оскільки достеменно не розумів, чого очікувати від опонента. Не хочеться проводити паралелі з матчем "гірників" проти "Лейпцига", коли після феєричної перемоги в першому матчі, "Шахтар" без жодних шансів програв в другому. Оновлений склад "гірників" ще дуже молодий, у цих хлопців практично немає досвіду ігор на високому рівні. Проте ця команда Йовічевича подобається, чітко зчитується малюнок гри, яку хоче бачити тренер, у нинішнього "Шахтаря" є потенціал, і дуже хочеться вірити, що ця українська команда зможе впоратися з європейськими челленджами.

"Ренн" в Лізі 1 у неділю переміг "Клермон" та зберіг за собою 5ту сходинку в турнірній таблиці, і зону в єврокубках. Проте у команди залишаються амбіції на Лігу Європи і цього сезону. Тож так просто путівку в 1/8 фіналу "Шахтарю" французи віддавати не збираються.

Прогноз від Parimatch Ukraine

Аналітики титульного партнера "Шахтаря" Parimatch Ukraine вважають шанси "гірників" на прохід в 1/8 фіналу більш пріоритетними. Коефіцієнт на вихід команди Йовічевича до наступного раунду – 1.76, в той час, як на прохід далі "Ренна" — 2.05.

Проте у Франції українцям легко точно не буде. Більш того, експерти прогнозують "Шахтарю" поразку на "Роазон Парк". Успіх господарів в цьому матчі оцінюють котируванням 1.70. Причому ця перемога має бути мінімальною – 1:0, кеф на такий результат – 8.30. Шанси гостей на перемогу значно нижчі – 4.60 до 1. Нічия іде за 3.95.

Вболівай за "Шахтар" в Лізі Європи та заряджай на улюблену команду разом з Parimatch Ukraine!