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Гонки Формули-1 в Монако відміняється вперше за останні 60 років

Гонки Формули-1 в Монако відміняється вперше за останні 60 років
23:35 Чт, 19 Березень 2020 Телеграф sport.ua

Новини спорту:Керівництво оголосило, що гонка скасовується без можливості перенесення її на іншу дату.

У четвер вдень Формула-1 оголосила про перенесення гран-прі в Нідерландах, Іспанії та Монако. Підкреслювалося, що етапи саме перенесені з надією провести їх пізніше.

Однак керівництво Гран-прі Монако оголосило, що етап повністю скасований і цього року не відбудеться, навіть якщо буде можливість.

Це перший випадок з 1954 року без гонки в Монако.

Всі інші гран-прі (Австралії, Бахрейну, В'єтнаму, Китаю, Нідерландів та Іспанії) технічно мають статус перенесених з можливістю їх провести пізніше, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.

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Формула-1, Монако, Пандемия, Ф1, Гран при Монако, Коронавірус, Covid-19.
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