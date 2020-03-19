Гонки Формули-1 в Монако відміняється вперше за останні 60 років

Новини спорту:Керівництво оголосило, що гонка скасовується без можливості перенесення її на іншу дату.

У четвер вдень Формула-1 оголосила про перенесення гран-прі в Нідерландах, Іспанії та Монако. Підкреслювалося, що етапи саме перенесені з надією провести їх пізніше.

Однак керівництво Гран-прі Монако оголосило, що етап повністю скасований і цього року не відбудеться, навіть якщо буде можливість.

Це перший випадок з 1954 року без гонки в Монако.

Всі інші гран-прі (Австралії, Бахрейну, В'єтнаму, Китаю, Нідерландів та Іспанії) технічно мають статус перенесених з можливістю їх провести пізніше, якщо дозволить ситуація з коронавірусом.