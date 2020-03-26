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Великобританія заборонила автогонки до 1 липня

Великобританія заборонила автогонки до 1 липня
08:13 Сьогодні Телеграф championat.com

Новини спорту:У Великобританії заборонили проводити гонки до 1 липня.

У Великобританії прийняли рішення заборонити проведення гонок в будь-яких автоспортивних серіях до 1 липня 2020 року, повідомляє GPblog. Такий крок пов'язаний з введенням тотального карантину на території всієї країни, пов'язаного з пандемією коронавируса.

У теорії це не загрожує проведенню етапу чемпіонату світу Формули-1 - Гран-прі Великобританії, який повинен відбутися 17-19 липня. Однак це зовсім точно позбавить Великобританію декількох етапів молодших серій, а також гонок в Турінг і супербайці.

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Вчора, 23 березня, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про початок тотального карантину на території Сполученого Королівства. На сьогоднішній день в країні зафіксовано понад 5,5 тис. Випадків зараження коронавірусів.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Гран-прі Великобританії.
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