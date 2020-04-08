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Шанхайська міжнародна траса готова прийняти етап "Формули-1"

Шанхайська міжнародна траса готова прийняти етап "Формули-1"
12:54 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Перший гоночний захід після відкриття траси відбудеться 26 червня.

Шанхайська міжнародна траса, яка 19 квітня мала приймати етап "Формули-1", знову відкрита. Про це повідомляє Motorcar.

"Шанхайська міжнародна траса знову відкрита, і перші гоночні заходи на ній заплановані на червень. Цей автодром мав приймати Гран-прі Китаю – четвертий етап "Формули-1" сезону 2020 року, але гонка стала першою з багатьох перенесених подій", - йдеться в повідомленні.

Перший гоночний захід після відкриття траси відбудеться 26 червня. Це буде етап китайського чемпіонату GT. Втім, контракт на це ще не укладено.

У Шанхаї відкрився автодром для проведення Формули-1

У Китаї через пандемію коронавірусу в рамках карантинних заходів були скасовані всі спортивні події. Проте наразі країна починає повертатися до нормального життя. Школи, кінотеатри й головні туристичні місця, як і раніше, зачинені, але деякі об’єкти вже функціонують – і серед них Шанхайський міжнародний автодром.

Як повідомлялося, сезон-2020 у "Формулі-1" може стартувати 28 червня у Франції, усі попередні Гран-прі були скасовані через пандемію коронавірусу. Сьогодні стало відомо, що організатори етапу у Канаді також перенесли гонку, яка мала відбутися 14 червня. А початися сезон у "Формулі-1" мав у середині березня в Австралії.

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Формула-1, Китай, Шанхай, Автоспорт, Карантин, Коронавірус.
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