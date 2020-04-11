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Команда "Рено" відправила працівників у відпустку

Команда "Рено" відправила працівників у відпустку
12:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:У Вірі-Шатійоні "Рено" використовує графік неповного робочого часу на 12 тижнів.

Команда чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів Формули-1 "Рено" оголосила про скорочення персоналу на заводах в Вірі-Шатійоні та Енстоуне через ситуацію з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба команди.

У Вірі-Шатійоні "Рено" використовує графік неповного робочого часу на 12 тижнів. Залежно від ситуації цей період буде скорочений або продовжений.

У Енстоуні співробітники пробудуть у вимушеній відпустці приблизно до 31 травня.

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Компенсації від уряду Великої Британії дадуть змогу гарантувати всім членам команди як мінімум 80 відсотків від фактичної зарплати. Заробітна плата активного персоналу, в тому числі керівного складу, знижена на ті ж 20 відсотків.

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Все по темі:

Формула-1, Спорт, Рено, Коронавірус.
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