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Перерву в роботі команд "Формули-1" збільшать до 63 днів

Перерву в роботі команд "Формули-1" збільшать до 63 днів
14:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Раніше обов'язкова перерва була продовжена з 21-го до 35-ти днів.

Керівництво чемпіонату світу з кільцевих автоперегонів "Формула-1" та Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) домовилися про збільшення перерви в роботі команд до 63-х днів. Про це повідомляє видання Auto Motor und Sport.

"Колективи не зможуть працювати на базі - виняток зроблено для групи з не більше ніж десяти співробітників, які отримають право займатися проектами, не пов'язаними з аеродинамікою, через 50 днів після початку перерви. Аналогічні правила діятимуть і для мотористів - десять фахівців зможуть розпочати роботу через 36 днів після старту вимушеної паузи", - зазначається у повідомленні.

Команди погодилися на ці умови з метою економії бюджету і через скасування гонок, викликаного пандемією коронавірусу.

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Формула-1, Автоспорт, Коронавірус, Автоперегони.
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