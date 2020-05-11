Джордж Расселл виграв віртуальний Гран-прі Іспанії

Новини спорту:Джорджу Расселлу не було рівних в Каталонії.

Першу заявку на перемогу Расселл зробив в кваліфікації, випередивши Естебана Гутьєрреса, Шарля Леклера і Александера Елбона.

На старті гонки пілот Вільямса віддав лідерство Леклеру, однак Расселл за рахунок тактики раннього піт-стопа знову опинився попереду монегаска з Феррарі.

Кінцівка гонки видалася драматичною – Леклер був дуже близький до перемоги, але 3-секундний штраф за недотримання меж траси коштував Шарлю першого місця. Расселл став першим, незважаючи на те, що і його оштрафували на 3 секунди.

Компанію Расселлу і ЛеКлер на подіумі віртуального Гран-прі Іспанії склав Гутьєррес. Також в гонці виступили два футболісти – воротар Реала Тібо Куртуа зайняв 12-е місце, а нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро став 14-м.