Алонсо претендує на місце в команді Феррарі

Новини спорту:Фернандо Алонсо повернеться в Формулу-1.

Сьогодні Феррарі офіційно повідомила, що Себастьян Феттель залишає команду після закінчення сезону-2020.

Видання The Race в список фаворитів на вакантне місце бойового пілота Феррарі включила Карлоса Сайнса з Макларена, Даніеля Ріккардо (Рено) і Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео).

Також в Феррарі можуть опинитися Валлтері Боттас з Мерседеса, Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт) і дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо, який пішов з Формули-1 в 2018 році.

Фернандо Алонсо з 2010 по 2014 роки провів в Феррарі п'ять сезонів. Іспанець тричі зупинявся за крок від титулу.