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Алонсо претендує на місце в команді Феррарі

Алонсо претендує на місце в команді Феррарі
13:46 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини спорту:Фернандо Алонсо повернеться в Формулу-1.

Сьогодні Феррарі офіційно повідомила, що Себастьян Феттель залишає команду після закінчення сезону-2020.

Видання The Race в список фаворитів на вакантне місце бойового пілота Феррарі включила Карлоса Сайнса з Макларена, Даніеля Ріккардо (Рено) і Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео).

Також в Феррарі можуть опинитися Валлтері Боттас з Мерседеса, Серхіо Перес (Рейсінг Пойнт) і дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо, який пішов з Формули-1 в 2018 році.

Фернандо Алонсо з 2010 по 2014 роки провів в Феррарі п'ять сезонів. Іспанець тричі зупинявся за крок від титулу.

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Все по темі:

Формула-1, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Ферарри.
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