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Алонсо підписав попередню угоду з Рено

Алонсо підписав попередню угоду з Рено
17:36 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Іспанець близький до повернення в команду, з якою виграв два чемпіонські титули.

Іспанський автогонщик Фернандо Алонсо підписав попередню угоду з Рено. Екс-чемпіон світу близький до повернення в команду, з якою завоював два чемпіонські титули у Формулі-1.

Іспанець повинен замінити в наступному сезоні Даніеля Ріккардо, який у 2021 році перейде до Макларен. Раніше повідомлялося, що перешкодити поверненню Алонсо можуть високі фінансові вимоги пілота.

У складі Рено іспанець виступав в 2003-2006, а також в 2008-2009 роках, за цей час він двічі став чемпіоном світу (2005 і 2006). Крім Рено, Алонсо виступав за Мінарді, Макларен і Феррарі, всього провівши в Формулі-1 17 сезонів.

Іспанець завершив кар’єру у Формулі-1 в 2018 році. Після цього він взяв участь в декількох гонках на витривалість. У 2018 і 2019 роках Алонсо переміг в 24 години Ле Мана.

Сезон-2020 на Формулі-1 так і не стартував через пандемію коронавірусу. Перший Гран-прі цього року попередньо запланований на 5 липня.

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Все по темі:

Формула-1, Фернандо Алонсо, Рено, Іспанський автогонщик, Попередня угода.
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