Формула-1 веде переговори щодо проведення двох Гран-прі в сезоні в Португалії

Остаточне рішення щодо проведення етапів примуть не раніше липня.
Гонки планують провести 27 вересня і 4 жовтня, вони можуть називатися “Гран-прі Португалії” і “Гран-прі Алгарве”. Остаточне рішення приймуть в липні.
Формула-1 шукає альтернативні варіанти для проведення додаткових гонок в сезоні, адже раніше довелося відмовитися від етапів в Азербайджані, Сінгапурі та Японії.
Автодром Алгарве знаходиться в місті Портіман на півдні Португалії, довжина траси – 4692 метри. Будівництво було завершено в 2008 році.
Сезон Формули 1 повинен стартувати 5 липня в Австрії, де через тиждень відбудеться ще одна гонка. Всього необхідно провести вісім гонок – це необхідний мінімум для визначення чемпіона Формули-1.