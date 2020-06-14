Формула-1 веде переговори щодо проведення двох Гран-прі в сезоні в Португалії

Представники автодрому Алгарве в Португалії підтвердили переговори з керівництвом Формули-1 щодо проведення двох етапів на їх трасі в нинішньому сезоні.

Остаточне рішення щодо проведення етапів примуть не раніше липня.

Гонки планують провести 27 вересня і 4 жовтня, вони можуть називатися “Гран-прі Португалії” і “Гран-прі Алгарве”. Остаточне рішення приймуть в липні.

Формула-1 шукає альтернативні варіанти для проведення додаткових гонок в сезоні, адже раніше довелося відмовитися від етапів в Азербайджані, Сінгапурі та Японії.

Автодром Алгарве знаходиться в місті Портіман на півдні Португалії, довжина траси – 4692 метри. Будівництво було завершено в 2008 році.

Сезон Формули 1 повинен стартувати 5 липня в Австрії, де через тиждень відбудеться ще одна гонка. Всього необхідно провести вісім гонок – це необхідний мінімум для визначення чемпіона Формули-1.