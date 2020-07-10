Скачать
П'ятниця, 10.07.2020
У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака
У экс-форварда Днепра обнаружили редкую форму рака
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Футболист национальной сборной разбился насмерть на мотоцикле
Футболист национальной сборной разбился насмерть на мотоцикле
Такам решением судей победил Форреста (Видео)
Такам решением судей победил Форреста (Видео)

Стартував другий етап "Формули-1"

Стартував другий етап "Формули-1"
08:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
На автодромі "Ред Булл Ринг" в австрійському Шпільбергу в п&#39;ятницю, 10 липня, стартує другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" - Гран-прі Штирії.

Перша частина вільних заїздів розпочнеться о 12.00 за київським часом, друга - о 16.00. У суботу, 11 липня, відбудуться третя вільна практика (13.00) і кваліфікація (16.00). Завершиться програма етапу в неділю, 12 липня, гонкою (16.10).

У першій гонці (також в Австрії), яка минулого тижня відкрила сезон, перемогу здобув фін Валттері Боттас з "Мерседеса", другим фінішував монегаск Шарль Леклер ("Феррарі"), третім став британець Ландо Норріс ("Макларен"), який вперше в кар'єрі піднявся на подіум.

Шестиразовий чемпіон "Формули-1" британець Льюїс Гемілтон ("Мерседес") в кінці гонки став винуватцем зіткнення з тайцем Александером Албоном з "Ред Булл", отримав п'ятисекундний штраф і відкотився з другого місця на четверту сходинку в підсумковому протоколі.

Фернандо Алонсо офіційно повернувся до Формули-1

Календар сезону зазнав серйозних змін через коронавірус. На даний момент керівництво "Формули-1" підтвердило проведення тільки восьми етапів, при цьому у Шпільбергу і британському Сільверстоуні пройдуть по дві гонки. Щоб назви етапів не повторювалися, другі старти на цих трасах були перейменовані в Гран-прі Штирії (федеральна земля в Австрії, де розташований автодром) і Гран-прі 70-річчя (в честь ювілею "Формули-1").

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Формула-1.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Манчестер Юнайтед" сенсаційно обіграв "Астон Віллу" (Відео)
02 Стартував другий етап "Формули-1"
03 Півзахисник Лаціо Беріша перейшов в Реймс
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся