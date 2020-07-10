Стартував другий етап "Формули-1"

На автодромі "Ред Булл Ринг" в австрійському Шпільбергу в п'ятницю, 10 липня, стартує другий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі машин "Формула-1" - Гран-прі Штирії.

Перша частина вільних заїздів розпочнеться о 12.00 за київським часом, друга - о 16.00. У суботу, 11 липня, відбудуться третя вільна практика (13.00) і кваліфікація (16.00). Завершиться програма етапу в неділю, 12 липня, гонкою (16.10).

У першій гонці (також в Австрії), яка минулого тижня відкрила сезон, перемогу здобув фін Валттері Боттас з "Мерседеса", другим фінішував монегаск Шарль Леклер ("Феррарі"), третім став британець Ландо Норріс ("Макларен"), який вперше в кар'єрі піднявся на подіум.

Шестиразовий чемпіон "Формули-1" британець Льюїс Гемілтон ("Мерседес") в кінці гонки став винуватцем зіткнення з тайцем Александером Албоном з "Ред Булл", отримав п'ятисекундний штраф і відкотився з другого місця на четверту сходинку в підсумковому протоколі.

Календар сезону зазнав серйозних змін через коронавірус. На даний момент керівництво "Формули-1" підтвердило проведення тільки восьми етапів, при цьому у Шпільбергу і британському Сільверстоуні пройдуть по дві гонки. Щоб назви етапів не повторювалися, другі старти на цих трасах були перейменовані в Гран-прі Штирії (федеральна земля в Австрії, де розташований автодром) і Гран-прі 70-річчя (в честь ювілею "Формули-1").