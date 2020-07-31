Перший з пілотів "Формули-1" підхопив коронавірус

Пілот команди чемпіонату світу з автогонок у класі машин "Формула-1" "Рейсінг Пойнт" мексиканець Серхіо Перес здав повторний тест на коронавірусну інфекцію, який показав позитивний результат. Про це повідомляє пресслужба "Формули-1".

Раніше повідомлялося, що пілот пропустив пресконференцію через тестування.

Зазначається, що гонщик не візьме участі в Гран-прі Великобританії, який відбудеться на трасі "Сільверстоун" з 31 липня по 2 серпня. Команда пізніше назве гонщика, який замінить Переса.

Перес став першим гонщиком "Формули-1", який заразився інфекцією після старту сезону. Після трьох етапів мексиканець займає шосте місце в загальному заліку, набравши 22 очка. У Кубку конструкторів "Рейсінг Пойнт" йде на четвертому рядку, маючи в активі 40 очок.

Нагадаємо, Л'юїс Хемілтон тріумфував на Гран-прі "Формули-1" в Угорщині.