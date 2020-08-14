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Фернандо Алонсо врізався в стіну на тренуванні 500 миль Індіанаполісу (Відео)

Фернандо Алонсо врізався в стіну на тренуванні 500 миль Індіанаполісу (Відео)
22:05 Пт, 14 Серпень 2020 Телеграф Фото: instagram
Легендарний автогонщик Фернандо Алонсо не впорався з керуванням під час тренувального заїзду.

У четвер, 13 серпня, на автодромі стартувала підготовка до 104-ї в історії гонці "500 миль Індіанаполіса", перенесеної на кілька місяців через пандемію коронавірусуа.

У цьому році на легендарну "Стару кирпичницю" повернувся Фернандо Алонсо.

Дворазовий чемпіон світу Формули 1 спробує виграти головну гонку IndyCar і завоювати "потрійну корону" автоспорту - перемоги на Гран Прі Монако і в "24 годинах Ле-Мана" у нього є.

Відео аварії Алонсо:

 

За дві перші тренування Алонсо проїхав 126 кіл, тобто більше половини гоночної дистанції і показав восьмий час серед 33-х учасників. Правда, без проблем не обійшлося.

За 43 хвилини до завершення другого тренування іспанець врізався в стіну в останньому повороті.

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Все по темі:

Формула-1, Фернандо Алонсо, 500 миль Индианаполиса.

Автор:

Телеграф
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