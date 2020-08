Фернандо Алонсо врізався в стіну на тренуванні 500 миль Індіанаполісу (Відео)

У четвер, 13 серпня, на автодромі стартувала підготовка до 104-ї в історії гонці "500 миль Індіанаполіса", перенесеної на кілька місяців через пандемію коронавірусуа.

У цьому році на легендарну "Стару кирпичницю" повернувся Фернандо Алонсо.

Дворазовий чемпіон світу Формули 1 спробує виграти головну гонку IndyCar і завоювати "потрійну корону" автоспорту - перемоги на Гран Прі Монако і в "24 годинах Ле-Мана" у нього є.

Відео аварії Алонсо:

Full course yellow during practice after an on-track incident with @alo_oficial.

Currently 43 minutes remain in the session. #INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/AZbSIPJXAi

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) August 13, 2020