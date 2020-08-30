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Неділя, 30.08.2020
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Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії-2020

Формула-1: Хемілтон виграв Гран-прі Бельгії-2020
18:57 Сьогодні Телеграф
Сьогодні, 30 серпня, на трасі Спа-Франкоршам відбувся сьомий етап сезону Формули-1 - Гран-прі Бельгії-2020.

Перемогу в гонці здобув британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Слідом за ним фінішну пряму перетнув його партнер по команді фін Валттері Боттас. Третій результат сьогодні показав представник Red Bull Racing голландець Макса Ферстаппена.

Фінішну пряму перетнули 17 гонщиків з 20.

На 10-му колі сталася аварія і на трасі з'явився сейфті-кар. Антоніо Джовінаццо не впорався з керуванням і врізався у відбійник після чого його машину повернуло на трасу, а Джордж Рассел на швидкості влетів в болід Антоніо. На щастя, обидва гонщики після жорсткого зіткнення покинули місце аварії на своїх двох.

Ще до старту технічні проблеми виникли у пілота McLaren Карлоса Сайнса-молодшого. Через несправності вихлопної системи болід гонщика залишився в боксах.

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Все по темі:

Формула-1, Льюїс Хемілтон, Гран-прі Бельгії.

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Телеграф
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