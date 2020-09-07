Формула-1: з'явилося відео страшної аварії Леклера (Відео)

З'явилося відео, як гонщик Формули-1 вилетів з траси на Гран-прі Італії.

Під час Гран-прі Італії гонщик Феррарі Шарль Леклер на повному ходу врізався в огорожу. На 25-му колі гонки Леклер не впорався з керуванням і врізався в огорожу з шин. Гонку довелося зупинити. Правда, Допомога з витягом з машини не знадобилася, гонщик вибрався самостійно.

Швидкість при зіткненні була 270 км / год.

Пізніше Леклер зміг прокоментувати аварію.

"Я просто втратив машину, моя помилка. Якщо чесно, це була дуже складна гонка, а потім я подумав, що нам не пощастило з сейфті-каром, але нам пощастило. На шинах" хард "у мене були великі складності, я намагався атакувати , але втратив машину в "параболік" і потрапив в аварію. Це просто помилка з мого боку. Було дуже важко керувати машиною перед аварією, але немає ніяких виправдань - моя помилка ", - наводить слова Леклера Motorsport Week.