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Формула-1: з'явилося відео страшної аварії Леклера (Відео)

Формула-1: з'явилося відео страшної аварії Леклера (Відео)
12:35 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
З'явилося відео, як гонщик Формули-1 вилетів з траси на Гран-прі Італії.

Під час Гран-прі Італії гонщик Феррарі Шарль Леклер на повному ходу врізався в огорожу. На 25-му колі гонки Леклер не впорався з керуванням і врізався в огорожу з шин. Гонку довелося зупинити. Правда, Допомога з витягом з машини не знадобилася, гонщик вибрався самостійно.

Швидкість при зіткненні була 270 км / год.

Пізніше Леклер зміг прокоментувати аварію.

 
 
 
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Thankfully, Charles walked away from this nasty impact unhurt . #F1 #Formula1 @charles_leclerc @scuderiaferrari #ItalianGP

Публикация от FORMULA 1 (@f1)

"Я просто втратив машину, моя помилка. Якщо чесно, це була дуже складна гонка, а потім я подумав, що нам не пощастило з сейфті-каром, але нам пощастило. На шинах" хард "у мене були великі складності, я намагався атакувати , але втратив машину в "параболік" і потрапив в аварію. Це просто помилка з мого боку. Було дуже важко керувати машиною перед аварією, але немає ніяких виправдань - моя помилка ", - наводить слова Леклера Motorsport Week.

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Формула-1, Шарль Леклер.

Автор:

Телеграф
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