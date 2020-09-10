Пілот Феррарі Феттель переходить в Астон Мартін

Феттель підписав контракт з Астон Мартін.

Чотириразовий чемпіон світу Себастьян Феттель підписав контракт з командою Астон Мартін, яка зараз називається Рейсінг Поінт. Про це повідомляється на сайті Racing Point f1.

Пілот почне представляти команду в 2021 році.

"Радий нарешті поділитися захоплюючими новинами про своє майбутнє. Дуже пишаюся тим, що в 2021 році буду гонщиком Астон Мартін. Для мене це нове пригода з воістину легендарної автокомпанією. Я вражений результатами, яких досягла команда в цьому році, і вважаю, що майбутнє буде ще яскравіше.

Енергія і прихильність Лоренса Стролла (власника Астон Мартін - ред.) До спорту надихають, і я вважаю, що разом ми зможемо створити щось незвичайне. Я до сих пір люблю Формулу-1, і моя єдина мотивація - боротися за високі позиції. І домагатися цього з Астон Мартін - дуже почесно ", - сказав Феттель.

Нагадаємо, в травні стало відомо, що Феррарі не буде продовжувати контракт з Феттелем і пілот покине команди після закінчення сезону.