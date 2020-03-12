Новини спорту:Матч Черкаські Мавпи — Прометей перенесено на невизначений термін.

Гру регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч між Черкаськими Мавпами та Прометеєм, яку було заплановано на 13-те березня, перенесено. До черкаського клубу надійшов запит від команди з Кам’янського про перенос матчу на пізніший строк.

Зважаючи на рішення Кабінету Міністрів України щодо введення карантину у зв’язку із загрозою поширення епідемії корона вірусу, яке, зокрема, рекомендує обмежити проведення спортивних змагань, клубами та ФБУ було прийнято рішення щодо скасування цього матчу.

Відзначимо, що в четвер, 12 березня, Виконкомом ФБУ буде прийнято рішення щодо проведення Фіналу чотирьох Кубка України, матчі якого 14 та 15 березня було заплановано в Южному.