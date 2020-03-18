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Денис Лукашов – кращий захисник Суперліги в сезоні-2019/20

Денис Лукашов – кращий захисник Суперліги в сезоні-2019/20
20:24 Сьогодні Телеграф

Новини спорту:Капітан "Прометея" також став кращим асистеном сезону.

Розігруючий "Прометея" (Кам’янське) Денис Лукашов визнаний кращим захисником української Суперліги за підсумками сезону-2019/20, повідомляє сайт ФБУ.

Капітан кам'янської команди провів 24 матчі в чемпіонаті України, в середньому за гру він набирав 10,5 очок, віддавав 6,4 передач і здійснював 4,0 підбирань.

Лукашов став найкращим асистентом Суперліги, а також встановив рекорд сезону за кількістю результативних передач в одному матчі - в грі з "Хіміком" захисник збірної України зробив 13 ассистов.

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Напередодні кращим молодим гравцем сезону визнали форварда "Хіміка" (Южне) Андрія Войналовича.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу сезон в Суперлізі завершили достроково. "Прометей", який проводив дебютний сезон в еліті українського баскетболу, посів друге місце.

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Баскетбол, НБА, Суперлига, Денис Лукашов.
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