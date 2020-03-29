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Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом

Перший топ-керівник НБА заразився коронавірусом
20:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Власники клубів НБА розраховують закінчити сезон в липні, ліга ж готова догравати матчі навіть у вересні.

Джеймс Долан – перший топ-керівник НБА, у якого діагностували коронавірус.

Виконавчий директор The Madison Square Garden Company Джеймс Долан заражений коронавірусом. Компанія Долана володіє командою НБА «Нью-Йорк Нікс», «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ і «Нью-Йорк Ліберті» в жіночій НБА, повідомляє сторінка «Нікс» в Twitter.

Це перший випадок зараження серед топ-керівництва НБА. Долан раніше перебував в самоізоляції, але не відчував ніяких симптомів. Він продовжує вести ділові операції віддаленим способом.

Коронавірус виявиили у гравця та співробітників баскетбольного клубу Фенербахче

Нагадаємо, що НБА може втратити до 1 мільярда доларів в разі дострокового завершення сезону. Асоціація вже вирішила скоротити на 20% зарплати найбільш високооплачуваних керівників ліги.

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Все по темі:

НХЛ, Баскетбол, Нью-Йорк, Хокей, Хвороба, Коронавірус.
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